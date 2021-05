Hosszú várakozás után kitekert a fényre a magyar bringasport

Mialatt Valter Attila és Dina Márton a Giro d’Italia hajrájába fordult, eldőlt, hogy az eddig egyetlen már biztos kvóta mellett további két helyet szerzett magának az olimpia mezőnyében a magyar kerékpársport: Parti András és Vas Kata Blanka bizonyíthat Tokióban.

Hivatalossá vált, hogy már három olimpiai kvótánk van kerékpárban – közölte a sportág nemzetközi szervezetének tájékoztatására hivatkozva a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ). Ezekben a napokban érthetően nagyobb figyelmet kap a magyar bringasport, mint korábban bármikor, hiszen

a Giro d’Italián remeklő Valter Attila nevét időközben az egész világ megtanulta.

Az már önmagában fontos fegyvertény, hogy a 22 éves csömöri sportoló a tavalyi bemutatkozás után az idén is ott lehet a háromhetes olaszországi körversenyen, ő azonban a részvételnél jóval többre vágyott.

Nem elég, hogy magára ölthette a legjobb 25 év alatti versenyzőnek járó fehér trikót, az összetett verseny éllovasát megillető rózsaszín trikót, a legendás Maglia Rosa mezt is három napon át viselhette.

És Valter azután sem szakadt le, hogy átvették tőle a vezetést, továbbra is ott teker a top 10 környékén. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy másik honfitársunk, Dina Márton is részt vesz az idei Girón. Ez azért nagy szó, mert Valter Attila tavalyi szereplését megelőzően egyedüli magyarként az időfutamban világbajnoki ezüst- és bronzérmes Bodrogi László állhatott rajthoz háromhetes körversenyen, méghozzá hét alkalommal.

A Tour de France-on 2002-ben, 2003-ban és 2005-ben indult, első évében harmadik lett az egyik időfutamon. A Vuelta Espanán 2004-ben, 2006-ban és 2007-ben, míg a Giro d’Italián 2007-ben szerepelt.

Most újabb fontos részsikert ért el azzal a magyar kerékpársport, hogy a hegyikerékpáros kvalifikáció lezárultával biztossá vált: egy-egy magyar női és férfi bringás is részt vehet a szakág küzdelmein a tokiói nyári olimpián, az országúti férfimezőnyversenyben megszerzett kvóta mellett. Az MKSZ felidézte: az már korábban biztos volt, hogy az országúti férfiversenyen indulhat magyar kerékpáros, a várakozások szerint ő a Giro d’Italián korábban összetettben is vezető, Tour de l’Avenir-szakaszgyőztes World Tour-versenyző, Valter Attila lesz. Nem várt esetben Dina Márton vagy Fetter Erik helyettesítheti Valtert.

A hegyikerékpáros versenyzők közül a férfiaknál minden valószínűség szerint a negyedik olimpiájára készülő Parti András vesz részt az ötkarikás játékokon, míg a nőknél a 2012-es londoni olimpiát is megjáró Benkó Barbara és Vas Kata Blanka között dőlt el az indulás joga.

Mivel a csehországi Zadovban rendezett hét végi viadalt Vas Kata Blanka nyerte, ez a kérdés is eldőlt. A paralimpián is érdekelt a magyar csapat, hiszen a már biztosan meglévő eddigi egy paralimpiai kvóta mellé még egy megszerzésére van esély, a két tokiói hely pedig várhatóan Bók László, Ocelka Róbert és Wermeser Zsombor között oszlik majd meg.

A versenyzők, edzők, szakemberek óriási erőfeszítéseinek és a szövetség közös, kitartó munkájának hála a magyar kerékpársport kitekert a fényre. A következő elnökségi ciklus feladata az, hogy ez így is maradjon

– fogalmazott Princzinger Péter, az MKSZ elnöke a három olimpiai és a várható két paralimpiai kvóta megszerzése kapcsán.

Ami pedig a Giro d’Italiát illeti, a háromhetes hajtás május 8-án Torinóban kezdődött, és 3479 kilométer megtétele után, május 30-án Milánóban ér véget. A mai szünnap után holnap már a 17. szakasz következik a 21-ből, a Canazei és Ala közti 193 kilométer hamisítatlan hegyi etap lesz. Ezt követően egy sík és újabb két hegyi szakasz jön, majd a zárónapon egy egyéni időfutam a milánói célig.