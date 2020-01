Közel 1100 doppingvizsgálat lesz az olimpia előtt

Többek között a doppingvizsgálatok felosztásáról is tárgyalt idei első ülésén a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége. Fábián László sportigazgató ismertette, hogy az Emmi sportért felelős államtitkársága

2020-ra 1500 államilag finanszírozott doppingvizsgálatot tervez

– olvasható a MOB honlapján a szerdai eseményről.

A vizsgálatokra vonatkozó előterjesztés tartalmazza, hogy a MOB közgyűlésének november 30-án hozott döntése értelmében az ifjúsági téli olimpián, valamint a felnőtt nyári olimpián induló versenyzők csak az előírt negatív doppingvizsgálat teljesítése esetén vehetnek részt a játékokon.

A MOB 2020-ra 1100 mintavétel felosztását javasolja az olimpiai sportágak számára, ebből 535 mintavétel konkrétan az idei –felnőtt és ifjúsági – olimpiai eseményekhez köthető.

Tekintettel a 2021-es téli és nyári EYOF versenyeire, már idén szükséges 65 vizsgálat elvégzése az eseményekre készülő versenyzők számára is.

Az előző évek mintájára pedig a fennmaradó 500 doppingvizsgálat az olimpiai sportágak között kerül felosztásra a sportág jellege és az évi feladatok függvényében.

A Gerevich Aladár-sportösztöndíj tekintetében, valamint a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatásának felosztásánál alapelv volt – tekintettel az olimpia évére és az ötkarikás kvalifikációkra –, hogy egyik sportág sem járhat rosszabbul, mint 2019-ben. Orendi Mihály alelnök arról tájékoztatott, hogy a MOB sportszakmai bizottságában egyetértés van arról, hogy ennyi pénz még nem volt a magyar sportban.

Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője korábban azt mondta, hogy valamennyi tokiói olimpiai szereplésre esélyes magyar sportolót ellenőrzi, az idén körülbelül 1500 mintavételre kerül sor. A MACS vezetője arról is beszélt, hogy egy 14 éves gyerek is fenn akadt az ellenőrzésen, véleménye szerint „a gyerek nem magától találta ki, és vette be. Valaki segített neki.