Magyar kosaras megy a női NBA-be

A WNBA-ben szereplő Indiana Fever a hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2021-re is nyitott szerződést írt Határ Bernadettel – olvasható a wbasket.hu oldalon.

Mint írták, a Sopron Basket és a magyar válogatott centere a Fever edzőtáborában megmutathatja tudását.

Mint ismert, Határ Bernadett már tavaly is szerződést kapott az Indiana Fever-től, de a bokaműtétje és a világjárvány közbeszólt. Nem utazott át az Egyesült Államokba.

OFFICIAL: We have signed Hungarian center Bernadett Határ 🔥

Welcome to Indiana, Betti! 🙌

📰 » https://t.co/xSENQjxpF7#WNBAFreeAgency pic.twitter.com/oYSSZcOXgG

— Indiana Fever ⛹️‍♀️🏀 (@IndianaFever) March 11, 2021