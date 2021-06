Magyarország-Franciaország: Griezmann kiegyenlít, fej fej mellett a két csapat

A szombati Európa-bajnokságon a magyar labdarúgó-válogatott a franciákat fogadja a Puskás Arénában délután három órától. A csapat kezdő tizenegyesét a következőképpen képzelte el Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya:

Gulácsi Péter – Botka Endre, Willi Orbán, Szalai Attila – Loïc Négo, Kleinheisler László, Nagy Ádám, Schäfer András, Fiola Attila – Sallai Roland, Szalai Ádám.

Egyetlen helyen változott a magyar válogatott kezdője a Portugália elleni meccshez képest: a jobb szélen Lovrencsics Gergő helyére a Fehérvár labdarúgója, Loïc Négo került, aki 2010-ben még francia színekben volt U19-es Európa-bajnok, többek közt Antoine Griezmann oldalán.

A franciák is kiadták a saját kezdőjüket.

This is our team to take on Hungary! 🇭🇺🇫🇷#HUNFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/bGHm3s7PA3

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 19, 2021