Már a Juventus elnöke is lemondott az Európai Szuperligáról

A hat angol egyesület visszalépése után egyértelműen nem jöhet létre az Európai Szuperliga (ESL) – mondta Andrea Agnelli, a Juventus labdarúgóklub elnöke szerdán azután, hogy kedden a La Repubblica című olasz napilapnak még arról beszélt, az angol klubok távozása ellenére megvalósítható a Szuperliga.

Már darabjaira hullott a Szuperliga Kedd éjfél után nem sokkal mind a hat Szuperliga-alapító angol klub – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur – bejelentette, hogy otthagyja a sorozatot.

Agnelli most azt hangsúlyozta,

meggyőződése szerint az európai labdarúgásnak változásra van szüksége, és egyáltalán nem bánja, hogy megpróbálkoztak a kiszakadással.

„Biztos vagyok benne, hogy csodálatos ez a terv, mert a világ legjobb versenysorozatát alkotná meg. Ugyanakkor kétségkívül be kell vallanom, nem hiszem, hogy ez a projekt változatlanul fut és kidolgozás alatt áll” – mondta a Juventus elnöke.

A 12 csapatos Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között angol, olasz és spanyol klubok is voltak, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széles körű ellenérzés fogadta.

A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett ESL-lel szemben.

Elsőként kedd este a Manchester City jelentette be hivatalosan, hogy visszalép az ESL-szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből.

Ezután az ESL szerda hajnalban közleményben jelentette be, hogy átalakítja a terveket, ugyanakkor jelezte, határozottan kiáll azon célja mellett, hogy egy új európai versenysorozatot hozzon létre, mert a jelenlegi rendszer nem működik.