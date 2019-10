Maradt még esély az Eb-szereplésre

A magyar válogatott csapatértéke annak ellenére is csaknem húszmillió euróval nőtt az Eb-selejtezők kezdete óta, hogy rendkívül rapszodikus Marco Rossi csapatának formája.

Az elmúlt fél évben nemcsak a legszebb, hanem a legrosszabb oldalát is megmutatta a magyar labdarúgó-válogatott a 2020-as, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság selejtezői során, ennek ellenére egyrészt továbbjutásra áll Marco Rossi csapata, másrészt pedig a keret piaci értéke is számottevően nőtt a kvalifikáció márciusi kezdete óta. Az utóbbi azért is lehet első hallásra meglepő, mert a vb-ezüstérmes horvátok és a 2016-os Eb-elődöntős walesiek csapatértéke erősen visszaesett, a szlovákoké és az azerieké pedig lényegében stagnált a masszív magyar növekedés mellett. Pedig a horvátoknál a Real Madrid aranylabdás sztárja, Luka Modric és a Barcelona klasszisa, Ivan Rakitic kergeti a labdát, Wales színeiben pedig az a Gareth Bale fut ki a pályára, aki 2013-ban a világ legdrágább játékosa lett (és 2017-ig az is volt), amikor százmillió eurót fizetett érte a Real Madrid a Tottenhamnek.

Az, hogy a magyar válogatott felértékelődött, lényegében Szoboszlai Dominik karrierjének felívelésével állítható párhuzamba, a tizenkilencedik születésnapját október 25-én ünneplő középpályás ugyanis rendszeresen pályára lép az osztrák bajnok Red Bull Salzburgban, ráadásul a Bajnokok Ligájában kezdőként lépett pályára a Genk és a Liverpool ellen, várhatóan a Napolival szembeni ütközetben is számít majd rá edzője, Jesse Marsch. Míg januárban két-, májusban pedig öt-, addig június óta már 12 millió euróra taksálja játékjogának piaci értékét az e téren mértékadó Transfermarkt című szaklap. Igaz, nem csak miatta értékelik 72,1 millió euróra a márciusban még 55,3 millióra tartott válogatott keretet, a német Bundesligában is élcsapatnak számító Lipcsében például a belső védő Willi Orban húsz-, a kapus Gulácsi Péter pedig már 12 millió eurót ér.

