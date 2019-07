Hullik a pénz Wimbledon győzteseire

Simona Halep és Novak Djokovic győzelemével zárult az idei wimbledoni torna, amely után a két győztes fejenként több mint 850 millió forintot kaszált, de a párosban az elődöntőig jutó Babos Tímea sem panaszkodhat.

Lezajlott a brit nyílt teniszbajnokság, a nőknél a román Simona Halep, a férfiaknál pedig a szerb Novak Djokovic győzedelmeskedett. Halep először szerezte meg a trófeát Wimbledonban azután, hogy élete legjobb játékával legyőzte az újabb londoni győzelemre hajtó Serena Williamst. A nyereményalap már egymást követő nyolcadik éve nő, ez alkalommal 38 millió fontot (13 milliárd forint) osztottak szét a játékosok között. Djokovic nem mást, mint a wimbledoni rekorder Roger Federert múlta felül a torna történetének leghosszabb mérkőzésén. Az 5 óra 2 percig tartó találkozón a szerb játékos az ötödik serlegét szerezte meg Londonban. A férfi és a női győztes egyaránt 2,35 millió fonttal (853 millió forint) gazdagodott.

A nyereményalap nemcsak Wimbledonban növekszik, nemrégiben a Roland Garros szervezőbizottsága is bejelentette, hogy 8 százalékos nyereménynövelést terveznek (42,6 millió font), így ha kevéssel is, de megelőzik az amerikai nyílt teniszbajnokság nyereményalapját: tavaly 42,4 milliót osztottak szét fontban számolva. A wimbledoni szervezőknek azonban még így sincs miért szégyenkezniük, ugyanis az elmúlt tíz évben megháromszorozódott a pénzdíj. Pedig a britek szórták a pénzt rendesen, az idei versenyre ugyanis egy harmadik, az 1-es számú pálya is behúzható tetőt kapott, ami több tízmillióba került a szervezőknek.

Az All England klubban megadták a módját a győztesek köszöntésének, Vilmos herceg és Katalin hercegné is tiszteletét tette a férfidöntőn – Katalin a női döntőn is ott volt Meghan hercegnével –, ráadásul Vilmos herceg felesége adta át a serleget Novak Djokovicnak. A női és a férfidöntő díjátadója után a királyi család tagjai az All England klubházban fogadták a győzteseket, ahol Vilmos és Katalin szívélyes beszélgetésbe elegyedett Djokovic szüleivel és kisfiával.

A győztesek mellett azok sem jártak rosszul, akik nem nyerték meg a tornát. A döntősök 1,17 millió fontot, az elődöntősök 588 ezer fontot vihettek haza. A párosok sem szomorkodhattak, Babos Tímea – oldalán Kristina Mladenovictyal – az elődöntőig jutott, ezért az eredményért pedig 450 ezer fontot (163 millió forint) kaptak, a magyar teniszező így csaknem 82 millió forinttal gazdagodott.