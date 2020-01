Megtámadták a Manchester United ügyvezetőjének otthonát

Dühös szurkolók egy csoportja támadta meg éjszaka Ed Woodwardot, a Manchester United labdarúgóklub ügyvezetőjét chesire-i otthonánál – áll a BBC anyagában.

A közösségi médiában feltett videón jól látszik, hogy az egyik drukker vörös színű füstgránátot dob az ügyvezető háza elé, a többiek közben Woodwardot becsmérlő dalokat énekeltek. A tájékoztatás szerint Woodward nem tartózkodott a lakásában.

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy

— Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020