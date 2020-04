A Chicago Bulls belviszályoktól sújtva írt történelmet

Vajon létezik-e ikonikusabb szám a sporttörténelemben, mint a 23-as? A 90-es években Michael Jordan és a Chicago Bull bajnoki címei után ez a mezszám örökre beleégett a világ kosár- és sportkedvelőinek emlékezetébe egy generációt inspirálva a siker metaforájaként. Az 1997-es címvédésük után nem volt kétséges, hogy a következő szezonban megpróbálják elérni az újabb címvédést (repeat -three-peat), hogy nyolc év leforgása alatt hatszor nyerjék meg az amerikai kosárligát. Azonban csapat körül (addig) soha nem látott viharfelhők gyülekeztek, izzott a levegő az öltözőn belül és kívül.

A koronavírus-járvány miatt a világ sportböjtje továbbra is tart. Ez alól nem kivétel az amerikai profi kosárlabdabajnokság, az NBA sem. Az ESPN sportcsatorna a sportág szerelmeseinek örömére a múlt héten elindította a 10 részből álló dokumentumfilm-sorozatát a Chicago Bulls utolsó bajnoki címéről, mely már most nézettségi rekordot döntött a csatorna történetében.

A 90-es években az NBA sokadik fénykorát élte, és a legnagyobb közönségcsalogató látványosság a Chicago Bulls volt. A csapat menedzsere Jerry Krause, a sikerek és a globálissá vált hírnév ellenére már az újjáépülést tervezgette a zenitjén lévő Bullsnál. Többek között Michael Jordannél azzal húzta ki a gyufát, hogy Phil Jackson vezetőedzőnek nem akarta megújítani a szerződését, holott a kezdetekben ő hozta oda segédedzőnek. Krause abban hitt, hogy

a játékosok nem csak egyedül nyernek bajnokságokat, ehhez szükségesek a jól felépített szervezetek is.

A liga egyik legjobb játékosának (aki mellékesen MJ kedvenc csapattársa volt) egy előnytelen kontraktust ajánlott, ami miatt Scottie Pippen hosszú évekig az egyik legrosszabbul kereső játékos volt a ligában.

Jordan felemelte a Szeles Várost

Bár a mai csapatok értékével nem vetekedhet, de ekkor az NBA már milliárdos üzlet volt, vonzotta a befektetőket és a szponzorokat. A Chicago Bulls viszont nem tartozott a liga krémjéhez, alig nyertek meccseket. A város teremfutball-csapata több nézőt vonzott, mint a Bikák meccsei. Szükségük lett volna kiemelkedő játékosokra, de senki nem akart a Szeles Városban játszani. Michael Jordan is még a North Carolina Tar Heels egyetemi csapatában bontogatta szárnyait. Már itt kiütközött a kivételes versenyszelleme és a megalkuvás nélküli győzni akarása: lépten-nyomon tesztelte a játékosokat fizikailag és mentálisan is. Az edzésmunkájának intenzitásáról ódákat zengtek. 1982 március 29-én az egyetemi bajnokság döntőjében sem remegett meg a keze, az ő tempódobásával győztek le a Georgetown Hoyas gárdáját több mint hatvanezer néző előtt. Az 1984-es draft-on a Chicago Bulls lecsapott Jordan játékjogára. Aláírta az NBA addigi történetének harmadik legnagyobb szerződését, ami hét év alatt hatmillió dollárt garantált neki. A szerződés tartalmazott egy „Love of the game” elnevezésű záradékot, ami megengedte neki, hogy

akkor és ott kosárlabdázzon, amikor és ahol csak akar.

A Nike csak két és fél millió dollárt tudott fordítani a profi játékosok cipőszerződéseire a 80-as években. Jordan ötéves szerződést kötött velük, és 25 százalékos részesedést garantált neki minden eladott darab után. Akkoriban csak fehér cipőben lehetett pályára lépni, MJ pedig piros-fekete sportcipőben játszott.

A Nike átvállalta a minden meccs utáni ötezer dolláros büntetést, az Air Jordan kollekció három év alatt 150 millió dolláros bevételt hozott nekik.

Jordan le sem ütötte a labdát a ligában, az anyagi biztonsága már megvolt, ráadásul a játéka miatt mindenki a Bullsról beszélt.

Helyi látványosság

A káprázatos megoldásai miatt a legnagyobb sztárrá vált, a második idényében történt lábtörése és felgyógyulása után sem vesztett a lendületéből. Üzleti szempontból nagyon jól járt a klub, hiszen teltházas esték váltották fel a gyér számú nézőközönséggel sújtott meccsnapokat. Imádták őt, a munkásosztálybeli rétegek nagyra értékelték, hogy esténként mindent beleadott a parketten. Az Év Újonca lett.

Időközben megérkezett Scottie Pippen és Phil Jackson is, de néhány játékoscsere Jordan és a vezetőség között már mélyítette az árkokat. A Detroit Pistons csapatával való rivalizálás az NBA klasszikus párharcai közé emelkedett. A 90-es évek elején a feszültségek oldására a Főbika egyre gyakrabban a szerencsejátékot választotta, megesett, hogy a rájátszás alatt is elmotorozott Atlantic City-be egy kis zsugázásra. Ennek ellenére a 91-es döntőben diadalmaskodtak a Lakers ellen, majd még két bajnoki elsőség következett a Portland, majd a Phoenix Suns ellen. 1993. október 6-án Michael Jordan bejelentette, hogy visszavonul, feltehetően édesapja tragikus halála miatt, aki rablótámadás áldozata lett.

A legyőzhetetlen mítosz megszületik

A 18 hónapos távolléte után a 1995-ös rájátszásban vereséget szenvedtek az Orlando Magic csapatától, 4-2-re nyertek a floridaiak. Michael Jordan pályafutása során utoljára veszített el egy párharcot a rájátszásban. 1996-ban érkezett az extravagáns Dennis Rodman, és végül 72-10-es, megdönthetetlennek tűnő mérleggel fejezték be az alapszakaszt.

A 2015-16-os szezonban a Golden State Warriors 73-9-es mérlegével túlteljesítette őket, de a kaliforniaiak ezt egy újabb „történelmi tettel” ezt is megfejelték.

A Bulls a Seattle csapatát gyűrte le, meglett a negyedik cím. 1996 nyarán Jordan szerződése lejárt. Az előző megállapodás évi átlag 4 millió dollárt garantált neki. MJ túlságosan büszke volt ahhoz, hogy az előző szerződés újratárgyalását kérje, de az elismerés jeleként elfogadta volna. Végül közölte, hogy egy 1 éves, 30 millió dollárt garantáló szerződést akar, és 1 óra határidőt ad. A tulajdonos Reinsdorf ezt személyes támadásnak élte meg, úgy gondolta, hogy korábban kiállt a sztárért, de ennek ellenére elfogadta a feltételeket. A szerződéskötés után közölte a játékossal, hogy biztos benne, hogy meg fogja bánni ezt a döntését. Ez a kijelentés végleg megmérgezte kettejük viszonyát.

Az NBA 150 milliót ért Michael Jordan bemutatkozásakor, míg a ’90-es évek közepén 2 milliárd dollárt.

A feszült hangulat ellenére a Bikák újra nyertek a Utah Jazz elleni döntőben. 1997 nyarán Jordan megkapta a 30 millió fölötti 1 éves szerződését, Phil Jackson is ennyi időre hosszabbított. Jerry Krause bejelentette, hogy ez lesz az edző utolsó szezonja. Pippen szerződése szintén 1998 nyarán járt le, ami neki 3 millió alatt fizetett. Reálisnak tűnt az az igénye, hogy 3 év alatt összesen 45 millió dollárt kapjon. Nem kapta meg, sőt Krause inkább elcserélte volna.

Utolsó tánc a Szeles Városban

A hullámvölgyekben bővelkedő szezonok és az utolsó bajnoki cím után 22 évvel végül kijött a Last Dance nevű dokumentumfilm-sorozat. A név Phil Jackson-tól ered, mert ezt a nevet adta az utolsó idényüknek. Az NBA Entertainment első embere, a jelenlegi komiszár, Adam Silver 1997-ben állt elő az ötlettel, hogy mi lenne ha a Bulls utolsó szezonját egy forgatócsoport követné huszonnégy órán át. 500 óránál is több nyersanyagot forgattak le, egészen kivételes és páratlan exkluzivitással.

2016-ban úgy gondolták, hogy elérkezett az idő, hogy a Levegő Urát is megkörnyékezzék a dokumentumfilm lehetőségével. Állítólag Michael Jordant egy korábbi alkotás győzte meg, ami az Iverson címet viselte. Az Iverson című film egy majd’ kétórás eposz a Philadephia 76ers gárdájában játszó Allen Iverson pályafutásáról:

Megnéztem vagy háromszor. Talán még sírtam is rajta. Imádtam azt a kis krapekot.

Jordan beleegyezett, hogy a The Last Dance sorozat elkészüljön, így mi is láthatjuk a Chicago Bulls utolsó szezonjának kulisszatitkait. Európában a tízrészes alkotást a Netflixen keresztül lehet elérni, a magyar címe: Michael Jordan – Az utolsó bajnokságig.

Ezzel talán egy újabb történelmi lépést tett, mivel azok is megismerhetik a Szeles Város csapatának legyőzhetetlen mítoszát, akik csak az elmúlt évtized NBA-jén nevelkedtek.

Kiemelt kép: JEFF HAYNES / AFP