Mindent vitt a La Liga

A spanyol élvonal, a La Liga bizonyult az elmúlt évtized legerősebb nemzeti futballbajnokságának

a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS értékelése szerint. Az IFFHS által közzétett listán, amely az éves sorrendek összesítése alapján készült, egyértelműen került az élre a spanyol első osztály, amely a tíz esztendő közül kilencszer is a legjobbnak bizonyult 2011 és 2020 között.

Második lett az angol bajnokság, a Premier League, harmadik a brazil Serie A.

A PL csak 2019-ben tudta megelőzni a La Ligát. A top 10-be a brazil mellett további három dél-amerikai – az argentin, a kolum­biai és a paraguayi – bajnokság fért be, a kontinentális összevetésben azonban Európa az első, amelynek 14 nemzeti bajnoksága is ott van a legerősebb húsz között. Az IFFHS negyvenes listájára nem került fel a magyar NB I.

Arról is beszámolt az IFFHS, hogy a futball történetében Schlosser Imre volt az első, aki túljutott az 500 gólos határon. Az apropót az adta, hogy Luis Suárez, az Atlético Madrid uruguayi csatára is megszerezte karrierje 500. találatát. Schlossert a magyar futball legendájának nevezik az írásban, megemlítve, hogy félezredik találatát 1927. április 3-án szerezte azon a bajnoki mérkőzésen, amelyet akkori csapata, a Ferencváros 3:0-ra nyert a Budai 33 ellen. A népszerű „Slózi” aznap 38 éves és 69 napos volt. Röviddel ezután vonult vissza, 504 gólnál állva meg, amely akkor világrekordnak számított. Klubszinten az FTC mellett itthon az MTK-ban és a Budai 33-ban játszott, de az osztrák Wiener AC-ben is megfordult. Az IFFHS örökranglistáján, amelyhez Suárez 22. „félezredesként” csatlakozott, Schlosser a 20. az 504 góllal. A rangsorban ott van Puskás Ferenc és Sárosi György is: a magyar és spanyol színekben 729 gólig jutó Puskás az 5., az 526 találatot jegyző Sárosi a 17.