Tíz éve gyilkolták meg Marian Cozmát

A Veszprém egykori kézilabdásának meggyilkolása körülményei máig tisztázatlanok, a tragédia máig felborzolja a kedélyeket.

Pontosan tíz éve annak, hogy Veszprémben gyilkosság áldozata lett Marian Cozma román válogatott kézilabdázó. A sportoló a Dinamo Bukarestben elért sikerei után 2006-ban szerződött az egyik legnagyobb magyar kézilabda klubhoz, az akkor még MKB Veszprém KC néven futó csapathoz.

2005-ben még megúszta, pár évvel később viszont már nem

Marian Cozma 1982. szeptember 8-án született Bukarestben. A sportoló szülei is válogatott kézilabdázók voltak, Cozma hazája egyik élcsapatában, a Dinamo Bukarestben kezdte pályafutását. Csapatával komoly eredményeket ért el, többek között bajnok és kupagyőztes lett. Felnőtt válogatottként 2002-ben, Fehéroroszország ellen mutatkozott be.

A sors furcsa fintora, hogy a sportolót 2005-ben Bukarestben is megkéselték:

a bukaresti Rapid fanatikusai az utcán felismerték, és kést döftek a hátába. Cozma ebből a sérüléséből viszonylag hamar felépült, 2006-ban viszont a veszprémi csapathoz igazolt. A kézilabdázó Veszprémben is sikeres volt, a csapattal bajnokságot és kupát és KEK-et is nyert. Többször szerepelt a román válogatottban, de halála előtt nem sokkal, 2009. február 4-én lemondta a válogatottságot. Ezt egyrészt mellőzése miatt tette, de döntését személyes okok is befolyásolták. Marian Cozma ekkor még nem sejtette, hogy pár napra rá halálos késszúrásokat kap.

Csak a halálos szúrás a biztos

A sportoló 2009. február 8-án hajnalban, a veszprémi Virág Benedek utca 1. számú ház pincehelyiségében található Patrióta lokál nevű helyen szórakozott többek között sportolótársaival, Ivan Pešić horvát és Žarko Šešum szerb játékossal. A halálos kimenetelű verekedés is itt tört ki, de máig tisztázatlan, hogy mi volt a két társaság összetűzésének a pontos oka. Erre a későbbi bírósági tárgyalások sem derítettek fényt.

Tíz év után is csak annyi biztos, hogy a verekedés a klub táncterén tört ki, majd a Patrióta lokál előtt folytatódott, Marian Cozma eközben összesen három késszúrást kapott. Egyet a szívébe, amibe kórházba szállítását követően belehalt.

A kézilabdázó segítségére érkező társak sem jártak sokkal jobban, Ivan Pešićet vesén szúrták, Žarko Šešumot pedig úgy fejbe rúgták, hogy arccsonttörést szenvedett. Később a hatóság összesen hét embert vett őrizetbe:

Raffael Sándort, Németh Győzőt és Sztojka Ivánt emberölési kísérlettel és testi sértés kísérletével gyanúsították, Pál Gábor és Bihari Csaba a testi sértés vádjában társtettesként lett vádlott, míg Gergely Péternét és Antalik Lászlót bűnpártolással vádolták.

Az elsőfokú ítéletre majd két évet kellett várni, ami 2011. június 23-án született meg. E szerint a Veszprém Megyei Bíróság

Raffaelre és Némethre életfogytig tartó fegyházbüntetést;

Sztojka Ivánra húszéves fegyházbüntetést;

Pál Gáborra és Bihari Csabára 5 és 4 év fegyházat;

Gergely Péternére 3 évet, Antalikra pedig 2 év 8 hónap börtönt szabtak ki.

Tíz hónappal később, 2012. április 27-én megszületett másodfokú ítélet is, ez viszont sokakban csalódást keltett. Raffael és Németh büntetését ugyanis 18 évre, míg Sztojkáét 8 éves börtönbüntetésre csökkentették. A tárgyalás ezután a Kúrián folytatódott, ahol az első és másodrendű vádlott büntetését változatlanul hagyták, míg Sztojkáét 13 évre súlyosbították.

Sztojka ebből csak 9 évet ült le, tavaly nyáron, „kifogástalan” magatartásának köszönhetően kiengedték, a bíróság ráadásul úgy találta, hogy „az elítélt társadalomba való reintegrációja megfelelő”.

A szíven szúrt országok, amelyek nem felejtenek

Marian Cozmát Bukarestben temették el 2009. február 13-án reggel 9 órakor, amelyet a Duna Televízió élőben közvetített. A búcsúztatása a Dinamo București csarnokánál kezdődött, ahol több ezren rótták le kegyeletüket.

Csapata, az MKB Veszprém örökre visszavonultatta a meggyilkolt sportoló 8-as mezszámát, míg a Román Kézilabdaszövetség ugyanezt tette a 82-es mezszámmal, amiben Cozma a román kézilabda-válogatottban játszott.

Halála után a kézilabdázót Veszprém város tiszteletbeli polgárává választotta a közgyűlés. A kitüntetést a sportoló édesapja vette át.

A Cozma-gyilkosságról film is készült, Kálomista Gábor produkcióját „Szíven szúrt ország” címmel mutatták be. Marian Cozma szerepét Czapkó Antal játszotta, kedvesét Oroszlán Szonja, Žarko Šešumot Csányi Sándor, Uroš Vilovskit Pindroch Csaba, míg Ivan Pešićet Szabó Simon alakította. Az ősbemutató 2009. május 7-én volt Veszprémben.