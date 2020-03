Tokió 2020: az értékesített jegyek érvényesek maradnának

A szervezők szeretnék biztosítani, hogy azok a jegyek, amelyek már gazdára találtak a tokiói olimpiára és paralimpiára, a halasztás után is érvényesek maradjanak.

Eddig több mint 4,4 millió belépőt értékesítettek Japánban két különböző időszakban.

A szervezők – az insidethegames.biz oldal összefoglalója szerint –

felkínálják majd annak a lehetőségét is, hogy visszakaphassák a pénzüket azok az érdeklődők, akik az új időpontban, 2021 nyarán nem tudnak részt venni az eseményen.

A további jegyértékesítést ugyanakkor egyelőre felfüggesztették.

Az önkénteseket illetően is szeretné megőrizni az eddigi eredményeket a szervezőbizottság. A 204 680 jelentkezőből a szakemberek 80 ezer közreműködőt választottak ki, akikhez most azzal fordulnak, hogy a lehető leggyorsabban erősítsék meg: az új időpontban is rendelkezésre állnak-e. Az elv az, hogy mindenki a már kijelölt feladatát végezné a kijelölt helyszínen a halasztás nyomán is.

Hasonlóan fognak eljárni a szervezők az olimpiai láng váltófutására kiválasztottakkal is. Azok, akik az idei stafétában benne lettek volna, a szándékok szerint előnyt élveznének az új jelentkezőkkel szemben.

Muto Tosiro, a szervezőbizottság ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy már elkezdődtek az egyeztetések az olimpiai helyszínekkel és bár felmerülhetnek bizonyos problémák, egyelőre egyik létesítménytől sem érkezett olyan jelzés, hogy a 2021-es lebonyolításból kiszállna.

Sok helyszín még nem jutott el a döntésig, ezekkel tárgyalnunk kell. Amennyiben cserére kényszerülünk, az eredményezhet változást a versenyek menetrendjében is Én magam úgy vélem, jelentős módosítások nem lesznek a részletes programban, de a tárgyalások idáig még nem jutottak el

– tette hozzá.

Muto beszélt a szponzori szerződésekről is, melyeket meg szeretnének hosszabbítani. Hozzátetette: egyelőre nem érkezett semmilyen ellenvetés a partnerek részéről, de még egyetlen döntés sem született meg e tekintetben.

Az olimpiát jövőre július 23. és augusztus 8. között, a paralimpiát pedig augusztus 24-től és szeptember 5-ig rendezik meg.