Tokióban is tarolhatnak a sikersportágak

Legalább 144 tagú olimpiai csapattal, 13 éremmel és további 24 pontszerző hellyel számol a tokiói játékokhoz közeledve a Magyar Olimpiai Bizottság. Ahogy öt éve Rióban, úgy idén nyáron is sok múlik majd legjobbjainkon az uszodában, a páston és az evezőpályán.

Miután a trieszti olimpiai kvalifikációs női vízilabdatornát megnyerte a magyar válogatott, 13 fővel ugrott meg a tokiói ötkarikás játékokra készülő magyar csapat létszáma. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) statisztikája szerint ezzel immár 93 tagú a delegáció: 88 résztvevő, plusz öt tartalék. Bár ez egyelőre csak részeredmény, támpontként szolgálhat, hogy Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke többször elmondta:

a 2016‑os, Rio de Janeiró-i 160-as magyar sportolói létszámmal elégedett lenne a tokiói olimpián is. A bizottság 13 magyar érmet és még 24 pontszerző helyezést prognosztizál a játékokra, amelyen 144–179 tagú csapattal számol.

Egyébként a női pólósok kvótája mögött sem 13 játékos áll hivatalosan, hanem 12 plusz egy tartalék. Ez a kvótaszerzés pedig már csak amiatt is megadhatja az ívét magyar szempontból a tokiói események sorának, mert Bíró Attila együttese és a Märcz Tamás által irányított férfiválogatott felváltva ugrik majd a medencébe, így mindennap lesz csapat, amelynek lehet szurkolni. Ha már csapatsportok:

hozzájuk még a női kézilabdázók, valamint a női 3×3-as kosárlabdázók csatlakozhatnak, ugyanis még van esélyük a kijutásra.

Ami a többi hagyományos sikersportágat illeti, a magyar úszók közül eddig 17 férfi és 10 női versenyző rendelkezik a tokiói szerepléshez szükséges A szinttel, míg a nyílt vízi versenyzők közül Rasovszky Kristóf indulása biztos. Mellettük négy úszóváltó – 4×100 méteres férfi gyors, 4×100 méteres vegyes-vegyes, 4×200 méteres női gyors, 4×100 méteres férfi vegyes – lesz ott biztosan a japán fővárosban. A medencés úszóknál több számban is a maximálisan indítható két versenyzőnél többen rendelkeznek A szinttel. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) szabályzata szerint június 27-ig lehet szintidőt úszni, a Magyar Úszó Szövetség és Sós Csaba szövetségi kapitány határozata szerint azonban csak a március 23. és 27. közötti országos bajnokság végéig van erre lehetőség.

Viszonyításképp Rió­ban a magyar úszócsapat minden idők legnagyobb létszámú válogatottjával, 36 versenyzővel volt érdekelt.

Hosszú Katinka három arany- (100 hát, 200 és 400 vegyes) és egy ezüstérmet (200 hát) szerzett, Cseh László második lett (100 pillangó), Kenderesi Tamás (200 pillangó) és Kapás Boglárka (800 gyors) pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Vívásban hosszú évek fejlődésének és lobbitevékenységének eredményeként először rendeznek mind a három fegyvernemben női és férfi egyéni és csapatversenyt.

Férfi tőrben és női párbajtőrben nem szerzett kvótát a magyar válogatott, így ezekben a szakágakban legfeljebb egy-egy egyéni versenyző indulhat majd. Férfi kardban és női tőrben viszont már biztos a csapat indulása, ami azt jelenti, hogy egyéniben is a maximális számú, három-három magyar versenyző léphet majd pástra. Férfi párbajtőrben és női kardban ugyanezért küzd a magyar együttes, a repülőjegyet az utolsó viadalon kell majd kiharcolni. A koronavírus-járvány miatt tavaly tavasztól szünetelnek a nemzetközi versenyek, és a nemzetközi szövetség friss döntése szerint a kvótaszerzési időszakba tartozó utolsó világkupákat márciusban rendezik.

A magyarok számára fontos női kardban Budapesten lesz a viadal március 10. és 14. között, amikor a férfi kardozók is egymásnak feszülnek, a férfi párbajtőrözők pedig egy héttel később Kazanyban döntik el a végső sorrendet.

Tatárföld fővárosában a női párbajtőrözőknek is rendeznek versenyt. Férfi és női tőrben március utolsó hétvégéjén egyéni Grand Prix lesz Dohában. Öt éve, Rio de Janeiróban tízfős volt a magyar válogatott, Szilágyi Áron (kard) és Szász-Kovács Emese (párbajtőr) arany-, Imre Géza (párbajtőr) ezüst-, a férfipárbajtőr-csapat pedig bronzérmet nyert.

Ahogy az olimpiai programban rögtön az elején érdemes az úszókra és a vívókra figyelni, úgy az utolsó napokban az evezőközponton van a hangsúly a kajak-kenu miatt.

A gyorsasági szakágban a lehetséges 18-ból 13 kvóta már a zsákban van, miután hat női és öt férfi kajakozó, valamint két női kenus indulása biztos. A 13 kvóta mindegyike a 2019-es szegedi világbajnokság termése, a sportolók azonban nem maguknak, hanem az országnak szerezték meg, az ötkarikás játékokon induló magyar csapat az idei válogatókon alakul majd ki. Négyesben csak a Maty-éren lehetett kvótához jutni, az egyes és páros számok európai pótkvalifikációs regattáját májusban rendezik meg, ugyancsak Szegeden, majd az olimpiai egyes versenyszámokban további kvótákat is kiosztanak az idei második világkupán, az oroszországi Barnaulban. Fontos változás még, hogy egyesben és párosban a korábbi egy helyett két egység is képviselhet egy országot az olimpiai versenyben, ez további éremszerzési esélyt kínál Magyarországnak, leginkább női kajakban. Rióban Kozák Danuta egyesben, párosban és négyesben is győzött 500 méteren. Mindkét csapathajóban ott volt vele Szabó Gabriella, a négyesben pedig Csipes Tamara és Fazekas-Zur Krisztina is.