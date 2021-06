Történelmi csúcson a nemek közötti egyenlőség az olimpián

Még 1979. december 18-án fogadták el New Yorkban a történelmi mérföldkőnek számító CEDAW egyezményt, amely a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szól. Ez a nemzetközi megállapodás többek között a nők sportban való egyenlőségével is konkrétan foglalkozott, így fontos fordulópont volt a modern olimpiák életében. Azóta is erőteljesen emelkedett a nemek közötti kiegyensúlyozottság az ötkarikás játékok részvételi arányában, az idén Tokióban pedig minden eddiginél magasabb mértékben, 49 százalékban képviseltetik magukat a hölgyek.

Négy évvel az 1896-os első modern játékok után, az 1900-as párizsi olimpián indult az első 22 női atléta, és öt sportágban méretették meg magukat: tenisz, krokett, golf, vitorlázás és lovaglás.

Ezzel az akkori 997 fős sportolói létszám csupán 2,2 százalékát adták.

Míg bő 120 évvel később, a koronavírus-járvány miatt elhalasztott, ezért 2021-ben megrendezésre kerülő tokiói nyári olimpián a női atléták részvételi aránya egy 1960-as évek óta tartó folyamatos erősödés után újabb csúcsra ért. Így mint azt a Statista elemzőinek infografikája is szemlélteti,

a 11 500 sportolón belül a nők aránya az eddigi legmagasabb (49 százalékos) lesz a japán ötkarikás játékokon.

Június elsején az ausztrál softball válogatott megérkezett japánba, így ők foglalhatják el először szobáikat az olimpiai faluban. A több ezer sportember mellett, további 79 ezer fő fog részt venni a rendezvény lebonyolításában, vagy a közvetítésében a sajtó részéről.

Az atléták között a Covid-19 elleni átoltottság 80 százalékos lesz.

Számos ellenzője is akad sportesemény megrendezésének az aktuális körülmények között, a lemondás melletti petíciót 415 ezren írták alá a change.org alapján, illetve 6 ezer japán orvos is ellene volt a koronavírusra való tekintettel.