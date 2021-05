Továbbra is bízik a tokiói olimpiában a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) továbbra is azt reméli, hogy idén megrendezhetik Tokióban a tavaly nyárról elhalasztott olimpiát, annak ellenére, hogy a koronavírusos esetek száma világszerte több országban, köztük Japánban is növekszik.

Egy nap alatt ötvenezren szignózták az olimpiaellenes petíciót Arra kérik a szervezőket, hogy a koronavírus-járvány miatt ne rendezzék meg a nyári tokiói olimpiát.

Reméljük, hogy megvalósulhatnak az olimpiai játékok. Sok sporteseményt és bajnokságot láthattunk, amely az elmúlt fél évben biztonságosan lezajlott, nézők nélkül, a sportolók számára különös körülmények között

– nyilatkozta Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója.

Megjegyezte, hogy az olimpia összetettebb esemény, mert nagyon sok különböző helyszínen zajlanak a versenyek. Meglátása szerint ez a logisztika és a kockázatkezelés tesztje lesz.

Egyre inkább pengeélen táncol a tokiói olimpia Tovább hosszabbítanák a veszélyhelyzetet Japánban.

Bízunk benne, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a japán kormány és a tokiói városvezetés megfelelő döntéseket hoz a kockázatok lehető leghatékonyabb kezelése érdekében

– hangsúlyozta Ryan.

Hozzátette, hogy a WHO nem tett ajánlásokat a maximális nézőszámra vonatkozóan, mert ez az aktuális járványhelyzettől függ majd.

Pénteken harmadszor is meghosszabbították a rendkívüli állapotot Tokióban, alig két és fél hónappal az olimpia kezdete előtt.

A szervezők márciusban jelentették be, hogy külföldi nézők és önkéntesek nem utazhatnak Japánba, arról pedig júniusban döntenek, hogy hány néző lehet jelen be a versenyhelyszíneken.