Újabb csapat válthat nevet, most az eszkimók miatt

A kanadai amerikaifutball-ligában (CFL) szereplő Edmonton Eskimos is megváltoztatja a nevét.

Miközben a TSN és Postmedia is arról számolt be, hogy a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Washington Redskins (Rézbőrűek) után a kanadai klub is nevet vált, utóbbi ezt nem erősítette meg, és a témával kapcsolatosan egyelőre diplomatikus közleményeket adott ki. Kiemelték: a klub nevéhez fűzött információkat és visszajelzéseket elismerik és értékelik, tekintve, hogy azok amúgy is összecsengnek az egyesület törekvéseivel. Ennek érdekében a témában már három éve végeznek kutatásokat, elsősorban Kanada északi részén. Hozzátették: a jelenlegi körülmények csak felgyorsítják ezt a folyamatot, és további hozzájárulást kérnek az őslakos inuitoktól, valamint a klub partnereitől és szponzoraitól.

Utóbbiak közül már több kifejtette, hogy szívesen látnák a klub nevének felülvizsgálatát.

Bár a nyelvészek szerint az eszkimó szónak – amelyet csak más népek használnak az őslakosokra – nincs pejoratív jelentése, Kanadában az elnevezés sértőnek számít, így a politikai korrektség jegyében helyette az „inuit” szót használják.

Az Edmonton Eskimost 1949-ben alapították, bár más csapatok 1895-1923 és 1929-1939 között más működtek ezen a néven.

Egyes észak-amerikai klubok nevének megváltoztatása hasonló okból, az őslakos indiánokra nézve sértő elnevezés miatt az Egyesült Államokban zajló tüntetéssorozat hatására került ismét napirendre.