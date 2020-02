Újabb népmesei hősökre van szükség

Nincs könnyű helyzetben a magyar ökölvívás Tokió előtt: akár két-három bokszolónk is ott lehet az olimpián, de előfordulhat, hogy egy sem.

A hazai versenyek nevezési létszámait csökkenő tendencia jellemzi, márpedig ha kisebb a merítés, nem csoda, hogy az átütő nemzetközi sikerek is ritkábban jönnek. Az elmúlt éveket összegezve, Harcsa Zoltán Európa-bajnoki bronzérme és Bernáth Attila ifjúsági Eb-címe után véget is ér a felsorolás – mondta a Figyelőnek Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) társelnöke, aki versenyzői pályafutása során cirkáló- és félnehézsúlyban is profi világbajnok volt, az amatőrök között pedig világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes. Ahhoz, hogy a tehetséges gyerekek jelentős része ne morzsolódjon le, úgy véli, a harc helyett a technikára kellene tanítani őket. A mai profik közül Szellő Imrében és Bacskai Balázsban ott van a lehetőség egy nagy sikerre, de ahogy a MÖSZ társelnöke fogalmazott, ők már megették a kenyerük javát.

Bárcsak minél többen átélhetnék azt, amit mi Kovács »Kokó« Istvánnal és Balzsay Károllyal. Népmesei hősök voltunk, hamuban sült pogácsával a tarisznyánkban kerekedtünk fel, és képviseltük a magyar bokszot a nagyvilágban. Újabb példaképek kellenek, hogy a sportág visszaszerezze a vonzerejét

– húzta alá. Ehhez az első lépés a tokiói olimpia lehet, ahol Erdei Zsolt szerint Rióhoz hasonlóan két kvótával már ki lehetne egyezni, igaz, ebből három éppúgy lehet, mint nulla.

Két tokiói kvótával kiegyezne Balzsay Károly szövetségi kapitány is, aki Madárhoz hasonlóan profi világbajnok, ő nagyközépsúlyban ért fel a csúcsra. A Figyelőnek hangsúlyozta: előnyt kell kovácsolni abból, hogy az európai bokszolóknak kedvezőbb a kvalifikációs rendszer. Ha Rio előtt a mostani szisztéma lett volna érvényben, nemcsak két magyar bokszoló – Harcsa Zoltán és Bacskai Balázs – utazhatott volna, hanem öt: négy férfi és egy nő.

Mivel a súlycsoportokban felfelé haladva egyre kevesebb a kiadó hely, a szakvezető szerint a 75 kilogrammban érdekelt Harcsának vagy a 91 kilós Hámori Ádámnak nem lesz könnyű dolga, de van esélyük: az előbbinek a mentális erejére, az utóbbinak a jó sorsolásra is szüksége lenne. Balzsay szerint kvótaszerzésre kézenfekvőbb esély mutatkozik az alacsonyabb súlycsoportokban, így várhatóan 52 kilóban Szaka István, 57-ben Gálos Roland, 63 kilóban pedig Kovács Richárd vagy Fodor Milán küzdhet Tokióért.

A teljes cikk a Figyelő 8. számában olvasható