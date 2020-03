Üzlet kontra hagyomány: a Hopp-jelenség a Bundesligában

Érdekes jelenetek zajlottak le a német első osztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) múlt hét végi fordulójában. A szurkolók a labdarúgás elüzletiesedése ellen tiltakoztak. A célpont a Hoffenheim csapatának milliárdos tulajdonosa, Dietmar Hopp volt. A drukkerek a közösségi összefogásra épülő egyesületi modell mellett álltak ki az üzleti modell ellenében – Hoppot az utóbbi jelképének tartják, amiért a lelátókon gyalázták a befektetőt.

De ki is az Dietmar Hopp?

A német üzletember a legnagyobb európai szoftvercég, az SAP egyik alapítója, magánvagyona az amerikai Forbes magazin becslése szerint 10,2 milliárd euró (3470 milliárd forint), amivel a 15. helyen áll a szupergazdag németek listáján.

2000-ben vásárolta meg a TSG 1899 Hoffenheim együttesét, amely akkortájt a hatod- és az ötödosztály között liftezett. Hopp legkevesebb 300 millió eurót fordított a klub fejlesztésére, amely a segítségével 2007-ben feljutott az első osztályba.

A vállalkozó 2015-ben 96 százalékos tulajdonrészt szerzett a klubot üzemeltető cégben, így meghatározó befolyásra tett szert a klub mögött álló egyesület életében. Bírálói szerint kijátszotta a Német Labdarúgó- szövetség (DFB) alapszabályának 16. paragrafusában rögzített előírást, amely szerint nem juthat többségi tulajdonrészhez a DFB bajnokságaiban szereplő egyesületekben a sportágon kívülről érkező társaság. Az 50+1 szabály néven ismert előírást 2011-ben kiegészítették, a módosítás szerint

a főszabály alól kivételt képeznek a tulajdonszerzést megelőző legkevesebb 20 évben az adott klubot folyamatosan és jelentős mértékben támogató befektetők, így Hopp is.

A Bundesliga 1963-as alapítása előtt a német labdarúgás területi alapon, amatőr játékosokkal működött. A profizmus több évtized késéssel érkezett meg Németországba a többi nagy európai bajnoksághoz képest. Ennek oka, hogy a németeknél a mai napig élénkebben vannak jelen a tradíciók, mint más bajnokságokban.

Eltérve az európai trendektől, a német klubok még mindig egyesületi formában működnek. Ez azt jelenti, hogy a sportegyesületeknek nincs tulajdonosuk, a tagok maguk a szurkolók, akik éves tagdíjat fizetnek, aminek fejében beleszólhatnak a klub életébe, például szavazhatnak az elnök személyéről.

A Hoffenheim értékét 238 millió euróra becsülik, így a hetedik legértékesebb Bundesliga-klub:

A klubnál évente átlagosan 1,7 millió dollárt keres egy játékos:

Az üzleti szemlélet figyelmen kívül hagyása azonban jelentős hátrányt okozott volna a német labdarúgásnak. Ezt ismerték fel a német klubok vezetői az 1990-es években, ezért sorra hozták létre a kft.-ket, és a gazdasági részvénytársaságokat annak érdekében, hogy azok az egyesületekkel együttműködve finanszírozzák és működtessék a klubokat.

A Német Labdarúgó-szövetség az ezzel járó kockázatot is felismerte, ezért 1998-ban bevezette az 50+1-es szabályt,

amely azt hivatott megakadályozni, hogy egyetlen befektető lehessen egy egyesület teljhatalmú ura.

A szabály szerint ezért a döntési jogok 50,1 százalékának az egyesületek kezében kell maradnia.

Dietmar Hopp szerepvállalását kezdettől fogva érik heves, esetenként a személyes sértegetésig süllyedő bírálatok a lelátókon (a többi között műanyag csapatnak titulálják a Hoffeinheimet), de az utóbbi években viszonylag ritkán fordult elő ilyesmi. A szurkolók kritikája főleg az első osztályban 2014 óta szereplő RB Leipzigre irányult a klubot üzemeltető cég többségi tulajdonosa, az energiaitalokat gyártó osztrák Red Bull vállalat révén.

A Bundesliga hét végi, 24. fordulójában azonban két mérkőzést, a Hoffenheim–Bayern München (0-6) és az Union Berlin–Wolfsburg (2-2) összecsapást kétszer is meg kellett szakítani a Dietmar Hopp és a DFB tevékenysége elleni gyalázkodó bírálatok miatt.

