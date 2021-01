Világrekordot jelentő gólt szerzett a walesi kapus

Világrekordot jelentő távolságból, 96,01 méterről talált az ellenfél kapujába Thomas Lloyd King, az angol labdarúgó negyedosztályban szereplő Newport County kapusa.

A gól kedd este, a Cheltenham elleni bajnoki meccsen született.

Az új csúcsot csütörtökön hitelesítette a Guinness Rekordok Könyve.

😦😦😦

Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! pic.twitter.com/lEOz4VSi2i

— Sky Sports (@SkySports) January 19, 2021