A magyarok egyharmada jut csak el a tengerpartra

A magyarok 60 százalékának van lehetősége hosszabb-rövidebb pihenésre idén. Az üdülésre az előző évhez képest 15 ezer forinttal több, átlagosan 162 ezer forint jut háztartásonként – derül ki a Budapest Bank megbízásából készített, évről-évre ismétlődő, reprezentatív kutatásból. A nyaralók többnyire belföldi úti célt választanak, egyharmaduk azonban külföldre is eljut. A Balaton továbbra is népszerű desztináció, a 30 évnél idősebbek számára viszont az egyéb belföldi helyek vonzóbbak.

Ötödik éve vizsgálja rendszeresen a Budapest Bank a magyar lakosság nyaralási szokásait. Jó hír, hogy 2014 óta 13 százalékponttal csökkent azok aránya, akiknek nincs lehetőségük nyaralni, így idén a válaszadók 60 százaléka mondta, hogy tervez nyaralást. A nyaralók átlagosan 8 napra utaznak el.

Az üdülésre ezen a nyáron jóval több pénz jut:

tavalyhoz képest átlagosan 15 ezer forinttal többől (átlagosan 162 ezer forintból) gazdálkodhatnak az utazók.

Ez megközelítőleg 9300 forint/fő/éj költséget jelent számukra. A változás annak is köszönhető, hogy 2017-hez képest 5 százalékponttal csökkent a maximum 50 ezer forintos keretből gazdálkodók száma, és körülbelül ugyanennyivel nőtt a 200 ezer forint feletti büdzsével rendelkezők aránya. Az utazást továbbra is elsősorban félretett pénzből finanszírozzák a nyaralók (77 százalék), amelyet az aktuális havi bevételekkel (36 százalék) és a cafeteria-kerettel (20 százalék) egészítenek ki.

Már nem csak a Balaton a Riviéra

A nyaralók fele a főszezonban, júliusban és augusztusban utazik, 10 százalék pedig szeptemberre időzíti éves pihenését. A magyarok több mint kétharmada belföldön (is) nyaral, és továbbra is

körülbelül egyharmad azok aránya, akik külföldre is eljutnak.

A hazai úti célok között nagyot nőtt a Balatonon kívüli üdülőhelyek népszerűsége: idén 54 százalék választ ilyen helyet, ami közel 10 százalékpontos növekedés tavalyhoz képest. A Balaton elsősorban a fiatalok között népszerű: a 18-29 éves korosztály közel fele tölt itt hosszabb-rövidebb időt idén nyáron, az utazók életkorának előre haladtával azonban fokozatosan csökken a magyar tenger vonzereje, így az 50-75 éveseknek már csak negyede mondta, hogy a Balatont választja nyaralása helyszínéül. A 30 éven felüli válaszadók jobban kedvelik az egyéb hazai úti célokat: csaknem 60 százalékuk választja a belföldi turizmus ezen formáját.

A külföldre utazók (35 százalék) közül közel ugyanannyian választanak európai tengerpartot (18 százalék) illetve egyéb európai helyet (16 százalék) pihenésük helyszínéül, Európán kívülre csak az utazók 5 százaléka megy.

A döntő többség (80 százalék) a nyaralást maga szervezi, 15 százalék pedig az utazási irodák ajánlatai közül választ. A nyaralók zöme az autózást választja az utazás során (72 százalék), közel ötödük ül vonatra vagy autóbuszra, 16 százalékuk pedig repülővel utazik.

Növekszik a kártyás és online fizetések aránya a nyaralás alatt is

Bár még mindig jellemző a magyarokra a készpénz előnyben részesítése, legyen szó akár a szállás kifizetéséről, akár a belépőjegyek vagy az étkezés árának kiegyenlítéséről, biztató jel, hogy az elmúlt öt évben fokozatosan nőtt a bankkártyás fizetések aránya.

Míg 2014-ben szinte mindenért (92 százalék) készpénzzel fizettek az utazók, idén már „csak” 84 százalékuk tesz így.

Biztató, a készpénzforgalom csökkenése felé mutató jel, hogy a válaszadók negyede ahol tud, bankkártyával fizet.

A nyaralók fele még mindig nem köt biztosítást

A válaszadók negyedét érte már valamilyen kellemetlenség – elsősorban betegség, baleset, értéktárgyak elvesztése vagy ellopása – utazása során. A magyarok fele ugyanakkor nem szokott külön utas- vagy balesetbiztosítást kötni nyaralás előtt, és

valamilyen banki termékhez, szolgáltatáshoz járó biztosítása is csak a megkérdezettek egyharmadának van.

Akit azonban már ért valamilyen kár a nyaralás során, az tudja, mennyire el tudja rontani a pihenést egy váratlan esemény, és jobban fel is készül ezekre: közülük ugyanis 82 százalék köt külön biztosítást.

„Bármilyen úti célról is legyen szó, a Budapest Banknál mindig azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a nyaralás során fokozottan figyeljenek oda a biztonságra, és tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, ha pénzügyeikről van szó” – hívja fel a figyelmet Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági üzletág vezetője.

Ennek érdekében érdemes bankkártyával fizetni, ahol lehet és maximum a költségvetésünk 20-30 százalékát magunkkal vinni készpénzben arra az esetre, ha valahol nem fogadnának el kártyát, és nincs a közelben ATM sem

– teszi hozzá a vezető.

Az utazás tervezésekor fontos tudni azt is, hogy sok bankkártyához utasbiztosítás is jár, amely akár a családra is kiterjeszthető, de érdemes külön utas- és balesetbiztosítást is kötni, hogy minél szélesebb körű védelem mellett élvezhessük az utazást.

Hat tipp a nyaralásra