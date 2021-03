A magyarok háromnegyede közösen kezeli a családi kasszát

A magyar párok túlnyomó többsége szerint a nemi egyenlőség fontos ügy, sőt, feltétele a boldog párkapcsolatnak – derül ki az IKEA legújabb nemzetközi kutatásából. Ugyanakkor a magyar férfiak és nők úgy vélik, a közgondolkodás nem vélekedik ennyire egyenlően róluk, és ez az élettel való elégedettségükre nagyban kihat.

Jó hír viszont, hogy a megkérdezettek 76 százaléka közösen kezeli a családi kasszát,

de van, ahol a takarítás is közös felelősség már. A munkamegosztás változása kis lépés az otthonoknak, ám nagy lépést jelenthet a társadalomnak a továbbiakban, mert így tagjait is boldogabbá, elégedettebbé teheti.

Magyarország a nemek közti egyenlőség érvényesítésében a környező országok és az EU tagállamok között is a sereghajtók között szerepel. 10-ből 9 magyarnak az egyenlő esélyek kérdése mégis fontos ügy, a férfiak és a nők közel 80%-a pedig úgy véli, a boldog élet egyik elengedhetetlen felétele. A férfiak

48 százaléka, míg a nők 37 százaléka azt érzi viszont, hogy a társadalom, amiben élnek, nem adja ezt meg nekik.

Otthon sokkal jobb a helyzet, mint a munkahelyen

Úgy tűnik, mindezt otthonaikban igyekeznek kompenzálni a magyarok, ahol saját vágyaik és moráljuk szerint teremthetik meg az egyenlőséget

– mondta el Magyar Andrea, a soroksári IKEA áruház People & Culture managere. Mindez az élettel való elégedettségükben is visszatükröződik, ugyanis a munkahelyi élettel a férfiak több mint fele elégedett, míg a nőknek csupán 37 százaléka mondhatja el ugyanezt.

Az otthoni életben már nagyobb az egyensúly, hiszen a férfiak és nők is hasonló mértékben (a férfiak 62%-ban, a nők 58%-ban) elégedettek. Ez utóbbi értékelésében a nemek közti egyenlőség is szerepet játszik, a megkérdezettek 81%-ánál ez meg is valósul a párkapcsolatukban, míg a munkahelyen és az országban már feleannyian látják az egyenlőséget kibontakozni.

Nemi sztereotípiák: kulturálisan is hozzuk őket

Noha a nemek közti egyenlőség megteremtése megkezdődött a magyar otthonokban, a megkérdezett párok közel 40%-a mégis úgy véli, az otthoni élet megszervezését még mindig nagyban meghatározzák a nemekről alkotott sztereotípiák. Nem meglepő ez alapján, hogy minden második otthonban a nők vezetik teljes mértékben a háztartást. Továbbá még mindig vannak kifejezetten nőies és férfias házimunkák is. Legyen ez kulturális hagyaték, de a vasalás, mosás, főzés, vagy az ablakok tisztítása továbbra is a nők feladata. A férfiak főként a karbantartással kapcsolatos munkákban jeleskednek, pl. járműjavítással, otthoni szerelési munkálatokkal, autómosással kapcsolatos teendőkben.

Kompetencia-alapú házimunkák

Megfigyelhető azonban, hogy vannak olyan feladatok, melyeket hajlamosabbak megosztani egymás között a párok, vélhetően már kompetencia-, vagy tapasztalati alapon. A megkérdezettek több mint fele már közösen vásárol be, a mosogatást pedig 47 százalékban osztják meg egymás közt. A takarítás ugyanannyi háztartásban minősül közös feladatnak, mint ahányban még mindig kifejezetten női munkának vélik. A gyerekekkel töltött szabadidő megszervezése is egyre inkább közös tevékenység, hasonlóképp az iskolába/óvodába hordozásuk, a házi feladatban pedig a párok 47 százaléka már közösen segít. Az azonban egyértelmű konklúzió, hogy a nők még mindig a gondoskodás-központú feladatokban, míg a férfiak a karbantartás körüli teendőkben dominálnak.

A közlemény kiemeli, hogy

üdítő továbbá az eredmény, miszerint a háztartási költségvetésről a magyar háztartások több mint háromnegyede közösen dönt.