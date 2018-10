Büntetnék az orosz-ukrán kettős állampolgárokat

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter nem zárja ki annak lehetőségét, hogy büntetőjogi felelősségre vonják azokat az ukrán állampolgárokat, akik orosz állampolgársággal is rendelkeznek, ellenzi viszont azt, hogy büntessék azokat is, akik más országok állampolgárságát is birtokolják az ukrán mellett – jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség.