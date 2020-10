Csak minden tizedik magyar dolgozna nagy nyomás alatt?

A koronavírus-járvány alatt sokan érezhetik úgy, hogy megfeszített munkatempó mellett kell teljesíteniük a munkahelyükön. A temérdek szoros határidő és a nagy nyomás nem kis stresszforrások lehetnek az életünkben, és ez bizony alaposan rá tudja nyomni bélyegét a mindennapjainkra vagy az életminőségünkre is. Ezért is érdekes megnézni, hogy a társadalom hány százaléka dolgozik kimagasló nyomás alatt a munkahelyén, illetve hányan érzik úgy, hogy csak ritkán vagy sosem tapasztalnak megfeszített munkatempót. Vajon mi volt a helyzet mielőtt a vírus felütötte volna a fejét, és kezdetét vette volna a világjárvány? Többek között erre is választ kaphatunk, az Eurostat ma megjelent felméréséből.

A felmérés azt vizsgálta, hogy milyen sűrűséggel dolgoznak az emberek nagy nyomás alatt vagy szoros határidők mellett. A válaszadók négy lehetőség közül választhattak: mindig, sűrűn, ritkán vagy soha. Hogyha vetünk egy pillantást az EU átlag számaira, akkor látható, hogy

tízből egy ember folyamatosan, és minden negyedik személy rendszeresen érezte úgy, hogy nagy nyomás alatt kell dolgoznia. Ezzel szemben 42 százalék érezte úgy, hogy néha, illetve 22 százalék szerint sosem kell szoros határidőknek megfelelnie.

Mi a helyzet hazánkban?

Magyarország ebben a tekintetben köztes helyet foglal el a tabellán. A válaszadók majdnem 10 százaléka véli úgy, hogy folyamatosan, míg 30 százalékuk már csak sűrűn dolgozik nagy nyomás alatt. A skála másik oldalára pillantva azt találjuk, hogy bő 17 százalék soha nem tapasztal, illetve 41 százalék csak ritkán dolgozik nagy nyomás alatt.

Hol dolgoztak a legtöbben nyomás alatt?

Arányaiban Máltán érezte a legtöbb ember, hogy nagy nyomás vagy szoros határidők mellett kell dolgoznia, itt a megkérdezettek 21 százaléka adta ezt a választ. E tekintetben a dobogó második fokára Belgium áll, a maga 16 százalékával, míg Németország 15 százalékos eredményével került a harmadik helyre.

Hol tapasztalták a legkevesebb nyomást?

Az előzőekkel szemben Spanyolországban a válaszadók bő 37 százaléka érezte úgy, hogy szinte soha nincs rajta nyomás vagy szoros határidő munkája során. Őket követik a franciák a maguk 35 százalékával, majd a hollandok a több mint 33 százalékos eredményükkel.

Összegezve elmondható, hogy az EU egyes tagállamai között jelentős eltéréseket figyelhetünk meg, ha a nagy nyomás mellett történő munkavégzést vizsgáljuk. Továbbá a kutatás arra is rámutat, hogy hazánkban inkább a köztes értékek a jellemzőek, mivel a megkérdezettek több mint 70 százaléka vélekedik úgy, hogy sűrűn vagy néha nagy nyomás alatt kell végeznie a munkáját, és csak kevesebb mint 30 százalék érez folyamatosan vagy soha nagy nyomást munkahelyén.