Csendes ünnepekre készül a régió

Nincs jele annak, hogy érdemben javulna a járványügyi helyzet a szomszédos országokban, ezért az ünnepekre aligha mer lazítani a szigorú intézkedéseken bármely kormány. Sőt, szinte borítékolható, hogy karácsony után újabb korlátozásokat vezetnek be.

Az új kormány dönthet a továbbiakról Romániában

Romániában nagyon kicsi a valószínűsége, hogy lazítanak a hatályos járványügyi korlátozásokon a karácsonyi ünnepek idején. Az elmúlt hetekben nem ugrott meg ugyan exponenciálisan, ám

tartósan hét-nyolcezer körül alakult naponta az újonnan diagnosztizáltak száma.

Ez alól csak a hét vége kivétel, amikor az átlagos 30-35 ezerhez képest sokkal kevesebb, tízezer alatti tesztet végeznek egy nap alatt, a pozitív esetek aránya azonban ekkor is meghaladja a teszteltek harmadát. A járvány kitörése óta a koronavírus-fertőzöttek száma meghaladja a félmilliót, az elhalálozottaké, illetve a kórházakban kezelt fertőzötteké pedig a 12 ezret. A korlátozások keretében a maszkviselés az egész országban kötelező a szabadban és zárt nyilvános helyeken egyaránt, egy hónapja éjszakai (23 és 5 óra közötti) kijárási tilalom van érvényben. Tilos magánünnepségeket, társas összejöveteleket (esküvőket, keresztelőket) tartani, az üzleteknek 21 órakor be kell zárniuk.

A lazítás helyett sokkal inkább az a kérdés, bevezetnek-e további szigorításokat a hatóságok. Ez nagyban függ a várhatóan éppen karácsony táján megalakuló új bukaresti kormánytól. Az ügyvivő kormányfőnek kinevezett Nicolae Ciuca nyugalmazott tábornok, védelmi miniszter egyelőre csak annyit ismertetett, hogy

a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekre, az oltási kampány előkészítésére, valamint az idei pénzügyi év lezárására és a költségvetés előkészítésére összpontosít.

Klaus Iohannis államfő arról beszélt, ha a lakosság továbbra is tiszteletben tartja a szükséges óvintézkedéseket, akkor karácsonykor várhatóan nem vezetnek be további korlátozásokat. Az viszont biztos, hogy a hagyományos karácsonyi vásárokat az idén nem tartják meg, és szilveszterkor sem rendeznek szabadtéri óévbúcsúztató ünnepségeket.

Pozsony drasztikusan szigorít

Az október végi országos antigén­tesztelés Szlovákiában csak részleges sikerrel járt. Azóta sem csökkent érdemben a napi fertőzöttek száma, sőt szerdán már újra háromezer fölé emelkedett a napi esetszám, ezért a Matovic-kormány többlépcsős lockdownt jelentett be, amelynek első fázisa ma lép életbe, és legalább három hétig marad érvényben. A szigorítás az éttermeket és egyéb vendéglátóhelyeket érinti, amelyek hetek óta csak a kültéri teraszaikat tarthatták nyitva, ám most ezeket is be kell zárniuk, legfeljebb elvitelre árusíthatnak ételt. A szigorítások második – a szállodákat és a síközpontokat érintő – lépcsője december 14-től érvényes.

Ettől az időponttól csak olyan vendégeket fogadhatnak, akik 72 óránál nem régebbi negatív Covid-tesztet tudnak felmutatni. December 21-től ismét bezárják a boltokat, csupán azok maradhatnak nyitva, amelyek az alapvető szükségleteket szolgálják ki.

Igor Matovic kormányfő kiemelte, hogy összességében ez enyhébb lezárás, hiszen a szabad mozgást nem korlátozzák, az edzőtermek nyitva tarthatnak hat személy egyidejű bent tartózkodása mellett, a mozikban, templomokban pedig sakktáblaszerűen lehet helyet foglalni. A karácsonyi látogatásoknak sem kell elmaradniuk, a járások határait nem tervezik ellenőrizni. Szlovákiában a járványban elhunytak száma ezen a héten átlépte az ezret, a kórházban kezeltek száma pedig kétezer fölé emelkedett.

Teljes zárlatot hirdet januárban Kijev

Ukrajnában viszonylag szabadon telnek majd az újévi és az ortodox karácsonyi ünnepek, januárban viszont bő két hétre gyakorlatilag teljesen leáll az élet.

Decemberben és az új esztendő első hetében már nem várhatók újabb szigorítások a koronavírus-járvány miatt, ellenben január 8-tól 24-ig szigorú vesztegzárat hirdetett a kijevi kabinet.

A teljes Covid-zárlat az ortodox karácsony után, január 8-án kezdődik, és 16 napig tart. Az általános karanténintézkedések február 28-ig lesznek érvényben. A kijevi kormányzat egy hete enyhített a szigorításokon, eltörölték a hét végi leállást, így már a boltok és a vendéglők is nyitva tarthatnak szombat–vasárnap, igaz, csak este kilencig.

A januári lockdown idején viszont csak elvitelre dolgozhatnak a kávézók és a vendéglők, bezárnak a mozik és a színházak, leállnak a sportközpontok és a fürdőcentrumok, de a patikák, töltőállomások, élelmiszerboltok és drogériák nyitva tarthatnak; a bankokon, a telefonszolgáltatókon és a postán kívül minden más intézményre lakat kerül. Viszont a tömegközlekedés továbbra is üzemelhet, azzal, hogy a buszok, villamosok álló utasokat nem szállíthatnak. A tavaszi első nagy hullám idején Ukrajnában teljesen leállt a tömegközlekedés, még a metró sem működött hetekig. Az említett januári időszakban az óvodák nyitva maradhatnak, a többi tanintézményben áttérnek

a digitális távoktatásra.

Ezen a héten egyébként némileg lassult a vírus terjedése Ukrajnában, átlag napi 12 ezer körül alakultak az új esetszámok.

Összesen 850 ezer felett jár a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 14 ezer fölött van.

Ukrajna arra kérte az Egyesült Államokat, mivel rendkívül nehéz helyzetben van, tesztelés és sürgősségi alkalmazás céljából soron kívül juttassa hozzá az országot a Covid–19 elleni vakcinához. Erről Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter tárgyalt Christina Queennel, az Egyesült Államok ideiglenes ukrajnai ügyvivőjével. Az egészségügyi tárcavezető az ország donbászi orosz agresszió miatti helyzetére és az általános gazdasági nehézségekre hivatkozott.

Zágráb még nem döntött az ünnepekről

A hozzávetőlegesen négymillió lakost számláló Horvátországban továbbra is nagyon magas, átlagosan négyezer körüli a napi új megbetegedések száma. Ennek ellenére az ország nem tervez a jelenleginél szigorúbb lezárásokat, kijárási tilalmat pedig semmiképp sem fog bevezetni. Az érvényben levő rendelkezések értelmében családi összejöveteleken legfeljebb tízen vehetnek részt, nyilvános rendezvényeket pedig csak szabadtéren lehet tartani, maximum 25 személy jelenlétében és a járványügyi előírások betartásával, ami a védőtávolság tartását és a maszkviselést jelenti. Az előírások megszegését kemény pénzbírsággal büntetik. Déli szomszédunknál

december 14-től egységesen egy hét online oktatás következik minden korosztály számára, amelyet egy január 18-ig tartó téli szünet követ. Zárva tartanak a kávézók és a kocsmák, az éttermek pedig csak házhoz szállítást vállalhatnak, de a hotelek és egyéb szállások zavartalanul működhetnek, igaz, vendégük nemigen akad.

Újdonság, hogy december elsejétől csak negatív PCR-teszttel lehet belépni az országba, ennek híján karanténba kell vonulni. Erre azért van szükség, mert a hatóságok attól tartanak, hogy az ünnepekre hazaözönlő külföldön dolgozó horvát vendégmunkások tovább rontanának a járványhelyzeten. Azt, hogy az ünnepek idején milyen lesz a szabályozás, egyelőre nem tudni, a horvát kormány intézkedései de-cember 21-ig hatályosak. A szakértők ellenben úgy vélik, hogy enyhítések szinte biztos nem lesznek, sőt inkább a további szigorítások tűnnek valószínűbbnek.

Gyorsan romlik a járványügyi helyzet Szerbiában

Szerbiában egyre több önkormányzat hirdet rendkívüli állapotot. A december 4-én elfogadott szigorítások értelmében a bevásárlóközpontok, ruházati cikkeket árusító üzletek, fogadóirodák, játszóházak, kávézók, éttermek, bárok és éjszakai klubok nem lehetnek nyitva pénteken 17 órától hétfőn reggel 5 óráig.

Ezek az objektumok hétfőtől péntekig 5 és 17 óra között fogadhatják a vásárlókat, vendégeket.

A gyógyszertárakra és a benzinkutakra nem vonatkoznak a korlátozások. A piacok a hét végén is nyitva tarthatnak, de csak reggel 6 és délután 15 óra között. A kulturális intézmények, vagyis a mozik, színházak, múzeumok és galériák hétköznaponként és hétvégén is délután 17 óráig dolgozhatnak.

A helyzet romlása miatt a napokban új intézkedésekről tárgyal a szerbiai válságstáb. Ezek most elsősorban az ünnepekre Szerbiába hazatérő vendégmunkásokat érintik majd. A javaslatok között szerepel a PCR-teszt elvégzése az országba való belépéskor, de lehetséges a karantén elrendelése is. Szakemberek attól tartanak, hogy ha hagyományos módon ünnepelnének karácsonykor és újévkor, akkor az ünnepek után robbanásszerűen megnőne a fertőzöttek száma. A korlátozások hivatalosan december 15-ig vannak érvényben, de szinte bizonyosan meghosszabbítják őket, illetve a külföldről érkezők esetében szigorítanak.