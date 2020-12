Ezeket kerestük idén a Google-ben

A Google nyilvánosságra hozta 2020-as keresési trendjeit, amelyekből kiderül, hogy mi érdekelte a világot és a magyar internetezőket idén. A top 10-es listák több mint 70 ország legnépszerűbb témáit fedik le többek között a popkultúra, sport, zene, politika és hírek terén.

Míg a „koronavírus” a legnépszerűbb keresőszó volt világszerte, többen rákerestünk arra is például, hogy „miért covid-19-nek hívják?” és „miért fontos a mentális egészség?” jobban mint bármikor valaha. Kerestük emellett a kapcsolódást, egymás segítésének különböző módjait, például azt, hogy miként támogathatjuk a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók munkáját, vagy hogyan segíthetünk az ausztráliai tűzvész, a Bejrútot pusztító robbanás által sújtott embertársainkon. Még akkor is, amikor oly sokan otthon maradtunk, kerestük annak módját, hogy kapcsolatba lépjünk, támogassuk és jobban megértsük egymást.

A körülöttünk zajló események ellenére kíváncsiságunk nem lankadt, olyan dolgokra is rákerestünk, mint például: „miért álmodnak az emberek?” és „miért vörös a Mars?” Optimisták maradtunk és kreatívan töltöttük az időnket: a „kovászos kenyér receptje” megdöntötte minden korábbi keresési rekordját.

A magyar listák

A magyar lista élén várható módon a Covid-19-hez kapcsolódó koronavírus kifejezés áll, ehhez kapcsolódóan a top 10-es listában szerepel a koronavírus-térkép, a Magyar Közlöny, illetve az online oktatást segítő Google Classroom és Redmenta alkalmazás is. A legfelkapottabb keresések második helyén az amerikai elnökválasztás szerepel. A sorozatok közül a Mintaapák, a Bátrak Földje és a Mellékhatás voltak a legkeresettebbek, a könyvek között a Kisasszonyok, a 365 nap és a Vaják kerültek az élre. A sporteseményeknél a Magyarország–Izland mérkőzés és a Kézilabda Eb, a videojátékok közül pedig az Among Us és a Valorant érdekelték leginkább a magyar internetezőket.

Felkapott keresések

koronavírus amerikai elnökválasztás Google calassroom Telex Benedek Tibor

Oktatás

Google classroom Redmenta KRÉTA Zoom érettségi 2020

Sorozatok

Mintaapák Bátrak földje Mellékhatás Apatigris Kegyetlen város

Filmek

Miután összecsaptunk Élősködők Megan is missing 365 map Úriemberek

Keresett kütyük

iPhone 12 iPhone 11 PS5 Xbox Series X Huawei P30 Lite

Sportesemények

Magyarország-Izland Kézilabda EB Nemzetek Ligája Fradi-Juventus Magyarország-Törökország

Receptek

palacsinta édesburgonya kuglóf bulgur karaj

Könyvek

Kisasszonyok 365 nap Vaják Kissing Booth – Csókot vegyenek! Bogyó és Babóca

Videójátékok

Among Us Valorant Fall Guys Call of Duty: Warzone Assassin’s Creed: Valhalla

A 2020-as „Az év keresései” listák az év során indított több billió keresés adatai alapján készültek, amelyekből a duplikációk, spamek kiszűrésre kerültek.