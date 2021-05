Milliók fordítanak hátat az uniónak, hogy az Egyesült Királyságban telepedjenek le

Az 5,4 milliót is meghaladta azoknak az uniós állampolgároknak a száma, akik tartós letelepedési engedélyért folyamodtak a brit hatóságokhoz – közölte a brit belügyminisztérium.

A brit szigeten élő uniós állampolgároknak még másfél hónapjuk maradt, hogy benyújtsák letelepedési kérelmüket az Egyesült Királyságban. A brit kormány csütörtökön széleskörű figyelemfelhívó kampányt indított, hogy figyelmeztessen a közelgő, június 30-iki határidőre.

A brit kormány emlékezteti az érintetteket a határidő betartásának fontossága mellett arra is, hogy minden egyes jogosult gyerek számára külön is kérvényezni kell a letelepedett státust, és ezt a gyerekek nevében a szülőknek kell megtenniük, akkor is, ha saját maguknak már kérelmezték a letelepedési engedélyt és azt meg is kapták.

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik a Brexit után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig, azaz 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is ott maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért – kell folyamodniuk.

A londoni belügyminisztérium friss összesítése szerint ezt a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül a múlt hónap végéig 5 423 300-an tették meg. A beadott kérvények közül a hatóságok már több mint ötmilliót el is bíráltak, csaknem mindet kedvezően:

az elutasított kérvények aránya mindössze 1 százalék. A benyújtott folyamodványok további 1 százalékát a kérelmezők visszavonták, szintén 1 százalék valamilyen okból érvénytelennek bizonyult. A kedvezően elbírált folyamodványok 52 százalékában a kérelmezők végleges, az esetek 44 százalékában előzetes letelepedett státust kaptak.

Az állampolgári jogokról szóló megállapodás betartását felügyelő független hatóság, az IMA felmérése szerint az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok mindössze tíz százaléka tervez hazatérni a június 30-iki határidő lejárta után, 90 százalékuk pedig már benyújtotta, vagy be fogja nyújtani a letelepedési kérelmet a szigetországban.

Az IMA több mint 3000 ember megkérdezésével készült felméréséből kiderül az is, hogy a szigetországban élő uniós állampolgárok több mint harmada Londonban telepedett le (ők főként a fiatalabbak, és a jobban keresők), ahogy az is, hogy

minden negyedik válaszadó keres évi 30-50 ezer fontot. Az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok 20 százaléka keres ennél többet, míg a többien ennél kevesebbet (a válaszadók 21 százaléka évi 20-30 ezer fontot, 16 százaléka évi 10-20 ezer fontot, és 9 százalék még ennél is kevesebbet visz haza).

A letelepedési kérvényt benyújtók túlnyomó többsége (83 százaléka) valamelyik nyugat-európai ország állampolgára, míg a V4-es országokból és a Baltikumból érkezettek csak a kérvényezők 9 százalékát teszik ki. A kérvényezők 4 százaléka Bulgáriából, illetve Romániából érkezett az Egyesült Királyságba, 1 százalékuk pedig Horvátországból, Ciprusról vagy Máltáról települtek át.

Ez utóbbit azok kaphatják, akik 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik.

Az ügyintézéshez kidolgozott részletes útmutató magyarul is hozzáférhető a https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.hu brit kormányzati honlapon.

Az idei év első napjától az Európai Unióból és az unión kívüli országokból újonnan érkezőkre már más bevándorlási szabályozás érvényes, amely főleg a szakképzettség és az angol nyelvtudás alapján pontozásos kritériumrendszert alkalmaz a letelepedési kérelmek elbírálásához, függetlenül attól, hogy a kérelmező az EU-ból vagy máshonnan érkezett.