Elon Musk dacolna a hatóságokkal a Tesla-gyár újraindulása érdekében

A helyi rendelkezések ellenére újranyitja a kaliforniai Tesla-gyárat Elon Musk – áll a Forbes.hu oldalán. A cég perel a korlátozások miatt.

A kaliforniai ingatlanokat is előszeretettel felvásárló Elon Musk, a Tesla CEO-ja a Twitteren jelentette be, hogy újrakezdik a gyártást az észak-kaliforniai gyárban, dacolva a helyi egészségügyi rendelkezésekkel, írja a The Guardian.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020