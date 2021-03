A Discord megvételére készülhet a Microsoft

Az Origo szemléje szerint a The Wall Street Journal forrásai is azt pedzegetik, hogy a Bethesda anyacégeként is funkcionáló Zenimax Media mostanában lezáruló,

7,5 milliárd dolláros felvásárlását követően újabb gigantikus akvizíció küszöbén áll a Microsoft.

A források szerint a vállalat a Discorddal folytat exkluzív tárgyalásokat, és ha sikerül tető alá hozni az üzletet, akkor már április folyamán hivatalossá válhat a bő tízmilliárd dollár értékű akvizíció. A Discord egy havi szinten 140 millió aktív felhasználót felmutatni képes csevegő- és közösségi szolgáltatás, elsőként a számítógépes gamerek körében lett népszerű, azonban mostanra kismillió témában folynak szöveges, hangos és videós csevegések a legkülönfélébb csatornáiban.

„Akár egy iskolai szakkör, egy játékoscsoport vagy egy nemzetközi művészeti csoport tagja vagy, vagy csak pár barátoddal szeretnél időt tölteni, a Discord megkönnyíti, hogy minden nap beszélhessetek, és többet lóghassatok együtt„ – olvasható a szolgáltatás ismertetőjében.

Mint írták, a felvásárlás elsődleges motivációja, hogy a Microsoft szeretne a jövőben sokkal több fogyasztót közvetlenül elérni.

Mint a The Verge remekül kontextusba tette, a vállalat az elmúlt bő tíz évben csendben végignézte, ahogy a Google felvásárolta és a világ első számú videomegosztójává tette a YouTube-ot, utána átengedte az Amazonnak a szintén piacvezető Twitchet, közben pedig a Facebook nevetve elhappolta előle az Instagramot és a WhatsAppot.