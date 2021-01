A dolgozók kétharmada érintésmentes beléptetést szeretne

A vírusfertőzés esélyének csökkentése érdekében a megkérdezettek több mint 83%-a hajlandó lenne átállni a digitális beléptetés használatára,

derül ki a TabLog által készített felmérésből. Bár a válaszadók 35%-a tartja elavultnak a jelenleg használt beléptetőrendszert az irodájukban, munkahelyükön, csupán 6,5%-uknál vezettek be újat a pandémia hatására. A kutatásban résztvevők közel fele azt is elárulta, hogy késett már el interjúról, megbeszélésről, azért, mert a hagyományos beléptetéssel járó adminisztráció túl hosszúra nyúlt.

A TabLog országos felmérés keretében vizsgálta, hogy az egészségügyi krízishelyzetek, a home office és a hibrid munkavégzés elterjedése, valamint a szűkös időmenedzsment kihívásainak hatására hogyan viszonyulnak a munkavállalók és a cégvezetők az okos megoldásokhoz.

A kutatás kitért azokra az igényekre és előnyökre, amelyek az új generációs, digitális beléptetőrendszerek kapcsán merülnek fel.

Kiderült, hogy a válaszadók közel 40%-ának fontos, hogy csupán egy rendszerbe legyen szükséges a regisztráció és azon belül a lehető legtöbb ügyet tudják elintézni, kezdve a parkolástól, a munkaidő követésén át a hibrid munkavégzés esetén, a vendégek meghívásáig és érkeztetéséig. A felület könnyű kezelése, mobiltelefonról való elérése és a megbízhatóság is lényeges tényező a megkérdezettek számára. A járvány hatása itt is megmutatkozott, hiszen a kevesebb fizikai kontaktus és a tényleges sorban állás, mint negatív tényezők jelentek meg.

A visszajelzések alapján tehát több szempontból is kirajzolódott az a probléma, miszerint szükség van az elavult beléptetőrendszerek modernizálására digitális úton. A TabLog kíváncsi volt arra is, hogy a vezető beosztású emberek mit tartanak leginkább a hagyományos beléptetőrendszerek hátrányának. A válaszadók 30%-a szerint az egyik legnagyobb negatívum, hogy a fizikai belépőkártyát könnyedén el- vagy otthon hagyhatják. A második leggyakoribb félelem pedig az, hogy az adott pillanatban, a használat során nem működik a kártya. Másrészről a kitöltők közel fele szerint a papíralapú, illetve kártyás rendszerek legnagyobb kockázatát a biztonság jelenti. Látható, hogy a koronavírus hatására a második helyen az egészségügyi kockázat áll, csak ezután jelennek meg a jogi (GDPR) és az üzleti szempontok. Ezekre a nehézségekre is nyújt megoldást a TabLog könnyen kezelhető és egyszerűen telepíthető rendszere, amellyel nemcsak rövidebbé, de jóval egyszerűbbé és biztonságosabbá válnak az adminisztrációs folyamatok.