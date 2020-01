A NASA asztronautái a Holdra készülnek

A holdutazásokat veszélyes voltuk mellett csillagászati költségeik miatt szüntették be. Ötven éve már, hogy az Amerikai Egyesült Államok az Apollo program révén megnyerte a Szovjetunióval vívott űrversenyt. A jeles alkalom egyben az újabb, Holdat célzó küldetések kezdete is. Mike Pence alelnök novemberben határozottan kijelentette, hogy öt éven belül emberekkel indulhat küldetés a Holdra.

Ennek érdekében az amerikai kormány a NASA által a 2020-as évre igényelt, 21 milliárd dolláros költségvetést további 1,6 milliárd dollárral egészítette ki. Pence ugyan nem erősítette meg, hogy a küldetés hosszú távú célja eljutni a Marsra, ám a NASA kifejezett szándéka ennek előkészítése.

Összehasonlításképpen az, hogy Neil Armstrong és Buzz Aldrin első alkalommal a Holdra lépjen, 28 milliárd dollárba került, az Apollo program összköltségvetése 1960 és 1973 között mai értéken megközelítőleg 288 milliárd dollárjukba került az amerikai adófizetőknek. Ez a szövetségi kormányzat éves költségvetésének nagyjából a 2 százaléka.

Visszatérni a Holdra csaknem ugyanilyen költségvetést igényel a CBS információi szerint.

Ha minden a tervek szerint alakul, 2024-ben lép újra férfi és első alkalommal nő a Holdra. Az Artemis fő prioritásai a jövőbeni felfedezésekhez szükséges új technológiák, képességek és üzleti megoldások fejlesztése és tesztelése, beleértve a Marsra szállást is.

Továbbá kifejezett cél, hogy az Egyesült Államok stratégiai előnyre tegyen szert a Holdon, kiterjesztve gazdasági lehetőségeit.

