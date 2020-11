Az Európai Bizottság bűnösnek találta az Amazont

Az Európai Bizottság előzetes döntésében bűnösnek találta az Amazont a versenyellenes szabályok megsértésében. A vádak szerint a techóriás más hirdetők és kereskedők termékeiről gyűjtött adatokat, majd azokat felhasználva fejlesztette saját konkurens termékeit. Az EB jogi vizsgálatainak előzetes eredményeiről számolt ma be Margrethe Vestager, az EU versenyjogi biztosa Twitter-posztjában.

