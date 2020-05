Az új komáromi Duna-hídnál lezajlott a statikus próbaterhelés

Rendben lezajlott a statikus próbaterhelés az új komáromi Duna-hídnál. Az adatok kiértékelése még néhány hetet igénybe vesz. A híd építése a végéhez közeledik, már csak a befejező munkálatok vannak hátra – olvasható a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közleményében.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új komáromi Duna-híd építése. A hétvégén tartják a műtárgy próbaterhelését a híd teherbírásának használatba vétel előtti ellenőrzése érdekében.

A próbaterhelés során statikus és dinamikus terhelést végeznek, a hídszerkezet különböző részein, elemein mérik az ezek hatására bekövetkező alakváltozásokat, az egyes szerkezeti elemekben keletkező feszültségeket (pl. a főtartó lehajlását, jelen esetben pedig még a piloncsúcs elmozdulását is).

Az új komáromi Duna-híd esetében

a statikus próbaterhelést 32, egyenként 31,6 tonna súlyú tehergépkocsival végezték, összesen 16 teherállás kombinációban.

A dinamikus terhelés során két tehergépkocsi halad át a hídon 5, 20, 40, 60 km/órás sebességgel. A próbaterhelést és a méréseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének szakemberei végzik el.

A híd kivitelezése a befejezéséhez közeledik. A szigetelés elkészült, ezen a héten megtörténik az aszfaltburkolat megépítése.

Folytatódik a közvilágítási oszlopok, korlátok elhelyezése, a híd monitoring és riasztó rendszerének telepítése, a lámpák, hajózási jelzések felszerelése.

A magyar oldali csatlakozó útból egy kb. 25 méter hosszú szakasz befejezése is hátra van még.

A beruházással kapcsolatban Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: “A magyar-szlovák közlekedési kapcsolatok a 2010 utáni időszakban rohamtempóban fejlődnek. Több Ipoly-híd és az esztergomi teherkomp átadása után

a tavalyi év végén, az M15 négysávossá bővítésével létrejött a teljes értékű autópályás összeköttetés a két főváros, Budapest és Pozsony között.

Az idén elkészülő új Duna-híd közel 100 kilométeren hiányzó teherforgalmi átkelési lehetőséget teremt, miközben tehermentesíti Komárom és Révkomárom belvárosát. Az M30 folyamatban lévő kivitelezésével a Budapest-Miskolc-Kassa vonalon is megvalósul a magas színvonalú sztrádakapcsolat. Az autópályával ráadásul a Kelet-Közép-Európa belső, észak-déli irányú gyorsforgalmi összeköttetését biztosító Via Carpatia folyosó utolsó hazai szakasza is megépül.”

Az új komáromi Duna-híd kivitelezését a H-M DUNAHÍD Konzorcium végzi nettó 91,2 millió euró értékben.

A kivitelezés koordinátora Magyarország, a projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a szlovák Közlekedési és Építési Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Slovenska správa ciest (SSC) Szlovák Közútkezelő Társaság beruházásban, uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg.

A projekt teljes költségének közel 85 százalékát a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) támogatási alap finanszírozza.