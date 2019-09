Berlinbe látogatnak a technológiai szektor nagyágyúi

Új telefonok az LG-től és a Sonytól, izgalmas számítógépek, 5G-s lehetőségek és a tartalomfogyasztás jövőjét befolyásoló megoldások – többek között ezekre számíthatunk az idei berlini IFA-n.

Szeptember elején hagyományosan a német fővárosra figyel a technológiai szektor, itt rendezik ugyanis az ágazat legnagyobb európai kiállítását, amely rendszerint már pontosan megmutatja, hogy a karácsonyi szezonban melyek lesznek a fogyasztók által leginkább kívánt, ugyanakkor talán legnehezebben megszerezhető prémiumtermékek.

Bár az IFA-n nem kerül annyira középpontba a telefónia, mint például a barcelonai MWC-n, azért új okosmobilokat és az iparágat érintő bejelentéseket itt is várhatunk. Ami a készülékeket illeti, az LG az előző évek gyakorlatát követve idén is megszellőztette, hogy mivel készül Berlinbe. Persze ez korántsem jelenti azt, hogy minden újdonságot ellőtt előre, de az kiderült, hogy két középkategóriás okostelefont, a K50S és K40S jelzésűt az idén hivatalosan szeptember 6-án rajtoló IFA-n mutat majd be.

A továbbfejlesztett K-szériás modelleket egyebek mellett jobb kijelzővel, fejlettebb kamerákkal és nagyobb kapacitású akkumulátorokkal látták el, így a felhasználók anélkül juthatnak prémiumkategóriás multimédia-élményhez, hogy ez az árcédulán is meglátszana. Az előlapi és hátlapi kamerák 13 millió pixeles felbontásának köszönhetően a két modellel készített videók és képek képkivágás és nagyítás esetén is kiválóan mutatnak. Az előzetes hírek szerint az sem kizárt, hogy a dél-koreai társaság egy különleges, prémiumkategóriás készüléket is elvisz Berlinbe, amely két nagy és egy kisebb kijelzővel rendelkezik majd, és ha követik az eddigi névadási gyakorlatot, akkor valószínűleg LG V60 ThinQ néven kerül piacra.

