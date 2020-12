Ennyibe kerül Gamernek lenni

Mennyit kell fizetnünk a legújabb generációs PS5 és Xbox Series X — játékkonzolokért? Különböznek-e az árak más országokban? Hol a legolcsóbb Gamer-nek lenni a világban?

A Picodi.com csapata utánanézett a legújabb játékkonzolok árainak, azok népszerű előfizetéseivel együtt, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket.

Az összehasonlításhoz két egymással versengő platform 9. generációs konzolját választották: a Sony Playstation 5-öt (Blu-ray disc drive) és az Xbox Series X-et.

Az ukrajnai Playstation-rajongóknak fáj a legtöbbe a játék, itt nem kevesebb, mint 421 800 forintot kell fizetni a legújabb Sony konzolért. Az új Xbox-ért pedig Argentínában fizetnek a legtöbbet, 385 800 forintot. A legkedvezőbb árakat Kanadában találjuk mindkét konzol esetében, itt a legújabb PlayStation 146 800 forint és az Xbox Series X 139 800 forintba kerül.

Magyarországon, ahogy számos másik országban is az Xbox ára megegyezik a Playstation-ével.

A legújabb konzolokért a magyar játékosok 185 000 forintot fizetnek, ami körülbelül ennyi a cseheknél és az osztrákoknál is és Romániában, Lengyelországban is hasonló árakkal találkozhatunk.

Mind a Sony, mind a Microsoft olyan előfizetéseket kínál, amik lehetővé teszik a többjátékos módot — PlayStation Plus és Xbox Live Gold. Az előfizetők néhány ingyenes játékot is kapnak havonta.

Hasonlóan a konzolok áraihoz, az előfizetések árai is nagy különbségeket mutatnak a világ országaiban.

Az éves előfizetések áraiban Törökország a nyerő, itt a legolcsóbb az Xbox Live Gold előfizetés (11 400 forint) és a PlayStation Plus (6 800 forint) is. A rangsor másik végén Svájc található, az Xbox Live Gold előfizetés itt 33 600 forint és a PS Plus 23 500 forint. A vállalatok kijelentései alapján, az árak a helyi piacgazdaságot tükrözik.

Magyarországon az Xbox Live Gold és a PS Plus előfizetései 26 400 forint és 18 000 forint.

Ez jóval kevesebb, mint amennyit a svájciak fizetnek, de mégis, több, mint kétszer annyi, mint a török játékosoké.

A költségek összefoglalása

Melyik országban a legkedvezőbb egy Gamer számára? Összehasonlítottuk a szettek költségeit, amik egy játékkonzolból és a hozzá tartozó éves előfizetésből állnak.

Kiderült, hogy a videojátékrajongók számára a tökéletes hely Kanada.

Az alacsony árú játékkonzolok és olcsó előfizetéseik mindkét készülék használóinak megfizethető élményt kínálnak — 163 100 forint a PlayStation szettért és 167 800 forint az Xbox szettjéért. Magyarország valahol a középmezőnyben van az árak tekintetében, nálunk az Xbox élményért összesen 211 400 forintot és a Playstation szettért 203 000 forintot kell fizetnünk.

Egy biztos: Gamer-nek lenni Argentínában igazi luxus, a PlayStation illetve az Xbox szettek 398 000 forint és 410 500 forintba kerülnek.

Az egyetlen hely, ahol a Playstation még drágább az Ukrajna, ahol 435 800 forintot kérnek a legújabb konzolért.