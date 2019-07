Kaliforniát mégsem nyeli el az óceán

Kalifornia szilárdan áll a földkéreg felszínén, két tektonikus lemez találkozásánál. A Szent András-törésvonal az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódó vetődés, a délen fekvő Salton-tótól az északon található Mendocino-fokig szeli át Kaliforniát. A két lemez lassan, vízszintesen csúszik el egymás mellett, a Csendes-óceáni kőzetlemez északnyugati irányba tolódik évente mintegy 46 millimétert.

A Szent-András-törésvonal környékén a két kőzetlemez mozgása okozza a földrengéseket. Kaliforniát nem fogja elnyelni az óceán, Los Angeles és San Francisco viszont egyszer majd egymás szomszédjai lesznek – közölte az Geológiai Kutatóintézet (USGS)

A múlt héten két erős földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát:

július 4-én a Richter-skála szerint 6,4 erősségű, másnap pedig egy 7,1 erősségű.

“I think we need to get under the desk.”

Watch as two news anchors in Los Angeles react to their studio shaking live on the air during the 7.1-magnitude earthquake. https://t.co/fw88DU1OI1 pic.twitter.com/PKjIsC7M64

— CNN (@CNN) July 6, 2019