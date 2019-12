Különleges innovációkkal érkezik januárban a CES

Szupererős laptopok, 8K-s tévék minden mennyiségben, önvezető járművek, gondolatvezérlés, érintéssel védhető otthon – a többi között ez várja majd az érdeklődőket a jövő évi CES-en.

Alaposan feladták a leckét saját maguknak a világ legnagyobb technológiai gyártói január elején a Las Vegasban megrendezett CES-en (Consumer Electronics Show), hiszen a feltekerhető tévétől a legújabb számítógépcsipekig rengeteg innovációt jelentettek be. Kérdés, hogy jövőre sikerül-e megismételni, esetleg felülmúlni az idei újításokat, abban azonban biztosak lehetünk, hogy a televíziós szegmensben, a laptopoknál és az autonóm járműveknél újabb izgalmas megoldásokkal érkeznek majd az eseményre a kiállítók.

A CES január 6-án rajtol a legnagyobb vállalatok – köztük az Intel, az LG és a Sony – bemutatójával, majd másnap a regisztrált látogatók előtt is megnyílik a kiállítás, és január 10-ig várják a vendégeket.

A televízióknál a 8K-s felbontás tarolhat a 2020-as kiállításon, és bár ezeknél a készülékeknél a Samsung némi előnyre tett szert, az LG, a Sony, a TCL, a Hisense és a Sharp is egyre aktívabb az újabb prémiumszegmensben, tehát nagy verseny várható ezen a területen.

Az elmúlt években megszokhattuk azt is, hogy a nagy számítógépgyártók igyekeznek meglepetéssel szolgálni, és bár lapzártáig sem a Dell, sem a Lenovo nem hozta nyilvánosságra, hogy mivel készül, a korábbi trendeket figyelembe véve abban biztosak lehetünk, hogy teljesítményben nem lesz hiány: a gépek még könnyebbek és karcsúbbak lesznek, a gamereket pedig igyekeznek még jobban elkényeztetni, és talán a Lenovo hajlítható kijelzőjű notebookjáról is többet tudhatunk meg.

A CES meghatározó témái között lehet az 5G, de nem telefonokra kell számítani elsősorban, hanem arra vonatkozó koncepciókra, hogy hogyan tudjuk hasznosítani az új generációs mobiltechnológiát a különböző ökoszisztémákban – akár az okosotthonokban vagy éppen az önvezető járművekben. Az otthonok esetében a kényelmet növelő digitális megoldások mellett a biztonság is előtérbe kerül, ilyen

a PassiveBolt érintésre reagáló okoskulcsa, amely a már most is elérhető ajtózáró rendszereket alakítja át úgy, hogy egyetlen érintéssel vezérelhetők legyenek.

Azt, hogy mely gyártóktól számíthatunk izgalmas újításokra, jól jelzik a CES szervezői által kiosztott innovációs díjak is. A Samsung ezekből 46-ot, az ASUS 11-et zsebelt be, de a díjazottak között van a főként gumiabroncsairól ismert Continental is.

A cég Transparent Hood technológiája lehetővé teszi a sofőröknek, hogy az úttest azon részeit is láthassák egy kijelzőn, amelyeket egyébként maga a jármű kitakar.

Természetesen a jövőt megidéző innovációkkal is találkozhatnak majd a CES látogatói, a NextMind nevű cég például a hírek szerint egy olyan eszközzel készül a Las Vegas-i eseményre, amellyel valóra válik számos sci-fi író álma:

a gondolatainkkal vezérelhetünk majd különböző eszközöket.

Ez a fejlesztés persze még jó ideig nem kerül a boltokba – bár a tervek szerint 2020 első negyedévében már fejlesztői készletet is kiadnak a készülékhez, hogy különböző applikációkat készíthessenek hozzá más cégek –, ám számos újdonság, amit a CES-en mutatnak be, ha nem is az év első felében, de a következő év végén az áruházak polcain lesz, így akár már januárban el lehet kezdeni tervezni, hogy mi legyen a 2021-es karácsonyi meglepetés.