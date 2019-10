Már jobban bízunk a robotokban, mint a főnökünkben

Az Oracle és a Future Workplace kutatócég immár második alkalommal végezték el az ‘AI at Work’ című közös, globális felmérésüket, amelynek eredményei szerint az emberek többsége (64 százalék) jobban bízik a robotokban, mint a feletteseiben. A kutatásban 8 370 munkavállalót, menedzsert és HR vezetőt kérdeztek meg 10 különböző országban. A tanulmányból kiderül, hogy a mesterséges intelligencia (AI) megváltoztatta az emberek viszonyulását a technológiák használatához a munkahelyeken, valamint átformálja a HR csapatok és a vállalatvezetés működését a tehetségek megtalálásának, megtartásának és fejlesztésének területén.

Az AI megváltoztatja az emberek és a technológia kapcsolatát

A mesterséges intelligenciáról elterjedt rémhírekkel ellentétben – amelyek szerint az AI elveszi az emberek munkáját – világszerte egyre több munkavállaló, menedzser és HR vezető számol be arról, hogy növekvő léptékben alkalmazzák az AI-t a munkahelyeken, és a fogadtatása kifejezetten pozitív.

Az AI használata egyre elterjedtebbé válik, a munkavállalók 50 százaléka alkalmazza már valamilyen formában, amely jelentős emelkedés a tavalyi évben mért 32 százalékhoz képest. Kínában (77 százalék) és Indiában (78 százalék) több mint kétszer annyi munkahelyen adaptálták az AI technológiát, mint Franciaországban (32 százalék) vagy Japánban (29 százalék).

A munkavállalók többsége (65 százalék) optimista, izgatott és hálás azért, amiért robot munkatársakkal dolgozhat, és a válaszadók közel negyede állította, hogy a mesterséges intelligenciával való munka örömteli és szerethető.

A munkavállalók Indiában (60 százalék) és Kínában (56 százalék) lelkesednek leginkább az AI használataért, őket követi az Egyesült Arab Emírségek (44 százalék), Szingapúr (41 százalék), Brazília (32 százalék), Ausztrália és Új-Zéland (26 százalék), Japán (25 százalék), az Egyesült Államok (22 százalék), az Egyesült Királyság (20 százalék) és Franciaország (8 százalék).

A tanulmányból az is kiderül, hogy a férfiak (32 százalék) sokkal pozitívabban tekintenek a mesterséges intelligenciára, mint a nők (23 százalék).

A munkavállalók jobban bíznak a robotokban, mint a vezetőikben

A mesterséges intelligencia egyre növekvő alkalmazása jelentős hatással van a munkavállalók és vezetőik kapcsolatára. Ennek megfelelően a hagyományos HR és vezetői szerepek is átalakulnak.

Az emberek 64 százaléka jobban bízik egy robotban, mint a felettesében, és a megkérdezettek felénél előfordult már, hogy inkább egy robothoz fordult tanácsért a főnöke helyett.

A legtöbben Indiában (89 százalék) és Kínában (88 százalék) szavaznak nagyobb bizalmat a robotoknak a vezetőkkel szemben. Őket követi Szingapúr (83 százalék), Brazília (78 százalék), Japán (76 százalék), Egyesült Arab Emírségek (74 százalék), Ausztrália és Új-Zéland (58 százalék), az Egyesült Államok (57 százalék), az Egyesült Királyság (54 százalék) és Franciaország (56 százalék).

Több férfi munkavállaló (56 százalék) fordult már az AI-hoz tanácsért a vezetője helyett, mint nő (44 százalék).

Az emberek 82 százaléka szerint a robotok képesek jobban elvégezni dolgokat, mint a menedzserek.

Arra a kérdésre, hogy pontosan miben jobbak a robotok, a felmérésben megkérdezettek az elfogulatlan adatok biztosítását (26 százalék), a határidők betartását (34 százalék), a problémamegoldást (29 százalék) és a büdzsétervezést (26 százalék) említették.

Arra a kérdésre, hogy miben jobbak a vezetők, a felmérésben résztvevő munkavállalók az alábbi három fő területet említették:

az érzelmeik megértését (45 százalék),

coachingot (33 százalék)

és a munkahelyi kultúra kialakítását (29 százalék).

Az AI a munkavégzés részévé válik

A mesterséges intelligencia bevezetése a munkahelyeken még csak kezdetleges fázisban jár. Ahhoz, hogy a legújabb AI fejlesztések előnyeit élvezhessék, a vállalatoknak egyszerűvé és biztonságossá kell tenni az AI használatát, különben elvesztik versenyképességüket.

A munkavállalók 76 százaléka és a HR vezetők 81 százaléka szerint kihívást jelent, hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel a munkahelyeken.

A munkavállalók azt szeretnék, ha egyszerűen tudnák használni az AI-t a munkájuk során, ezért könnyen kezelhető felhasználói felületeket (34 százalék), gyakorlati képzéseket (30 százalék) és a viselkedésükre szabott élményeket (30 százalék) szeretnének.

A legfőbb okok között, amelyek visszatartják a munkavállalókat az AI használatától, a biztonság (31 százalék) és az adatvédelem (30 százalék) szerepel.

A digitális bennszülött Z generáció (43 százalék) és Y generáció (45 százalék) tagjai sokkal jobban aggódnak az adataik védelme miatt a munkahelyükön, mint az X generációsok (29 százalék) és a baby boomerek (23 százalék).

Az újabb és újabb fejlesztések révén a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazása egyre elterjedtebbé válik, ez pedig világszerte jelentős hatással van arra, ahogy az emberek interakcióba lépnek a technológiával és kollégáikkal. A mostani felmérésünk eredményei is jól mutatják, hogy az emberek és a gépek munkakapcsolata átalakulóban van. Nincs egyetlen mindenkire alkalmazható megközelítés, amellyel ezt a változást irányíthatjuk. A vállalatoknak együtt kell működniük a HR csapatokkal, hogy kialakíthassák a saját módszereiket az AI bevezetésére, amely képes lekövetni a munkavállalók változó igényeit

– mondta Emily He, SVP, Human Capital Management Cloud Business Group, Oracle.

„Azt elmúlt pár évben azt tapasztaltuk, hogy a munkavállalók egyre pozitívabban viszonyulnak az AI munkahelyi használatához. Ennek a változásnak az élén pedig a HR csapatok állnak. A 2019-es kutatásunk eredményei szerint az AI nemcsak a beosztott-felettes kapcsolatot alakítja át, hanem magának a felettesnek a szerepét is az AI-vezérelt szervezeten belül. A felmérésünkből az is kiderül, hogy a vezetők továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a jövőben, amennyiben az emberi tulajdonságokra és a soft skillekre koncentrálnak, a technikai képességeket és a rutinszerű feladatokat pedig a robotokra hagyják”

– mondta Dan Schawbel, kutatási igazgató, Future Workplace.

Az idei felmérésünk eredményeiből azt láthatjuk, hogy azok a vállalatok, amelyek igyekeznek felkészülni a jövő kihívásaira, egyre inkább az AI képességeire támaszkodnak. A mesterséges intelligencia bevezetésével a munkavállalók és a vezetők is egyre lelkesebbé válnak, ahogy a technológia fokozatosan felszabadítja őket rutinfeladatok súlya alól, és több idejük marad az üzletkritikus feladatokra

– mondta Jeanne Meister, alapító partner, Future Workplace.