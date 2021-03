Már virtuális valutával is lehet fizetni egy Tesláért

A Tesla amerikai elektromosjármű-gyártó vezetője, Elon Musk szerdán bejelentette, hogy mostantól bitcoinnal is lehet fizetni a cég autóiért.

Musk Twitter-bejegyzése szerint

egyelőre az Egyesült Államokban fogadják el a kriptodevizát, amellyel később már másutt is lehet majd fizetni.

Az így befolyó bitcoint nem váltják át, megmarad bitcoinként – írják.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021