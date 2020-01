Mozgalmas év elé néz a SpaceX

A szokatlan megnyilatkozásairól is ismert Elon Musk cége, a SpaceX további hatvan Starlink szatellit felbocsátásával kezdte az idei évét – adja hírül a CNN.

A vállalat Falcon 9 rakétájával felbocsátott műholdak csatlakoznak a tavalyi év során két ütemben felküldött, 120 másik Starlink szatellithez. Ha minden a tervek szerint alakul, az év során 23 kilövéssel mintegy 1500 egység áll Föld körüli pályára.

Már most a legnagyobb egybekapcsolt telekommunikációs műholdrendszerről beszélünk. A SpaceX újabb tízezer műhold felbocsátására kapott engedélyt, és további harmincezer egység fellövésének jóváhagyására vár.

A vállat célja, hogy még idén megfizethető internetszolgáltatást biztosítson az Egyesült Államok és Kanada bizonyos területein, hosszabb távon pedig világszerte olcsón hozzáférhetővé tegye az internetet.

Amint a Starlink szolgáltatása elindul, rögtön piacra szeretné dobni a vállalat – állítása szerint. Ez azt jelenti, hogy a szatellites internetszolgáltatás versenybe száll az iparágat uraló földi szolgáltatókkal, mint amilyen a U-verse és a Fios is.

A terv – bár több milliárd dolláros bevétellel kecsegtet évente – nem mentes a kockázatoktól.

A hálózat tervezése, elemeinek legyártása és felbocsátása előzetes kalkulációk szerint összesen tízmilliárd dolláros költséggel jár.

A távközlési társaságok már régóta használnak műholdakat, ám leginkább a magas (36 ezer kilométer) pályákon mozgó, nagy méretű és magas díjszabás mellett szolgáltató műholdakra támaszkodnak.

A SpaceX ezért tervezte meg az úgynevezett megakonstellációt, a kisebb, olcsóbb és alacsony pályán (1600 kilométer) mozgó műholdak láncolatát, amelyek együttműködnek az internetkapcsolat sugárzásában az egész világon.

A Morgan Stanley pénzügyi elemzői azonban megjegyezték, ez az értéknövekedés még nem garantált. Minden attól függ, hogy a már elkészült konstellációs projekt hogyan teljesít. Ezenkívül a siker attól is függ, hogy a közönség hogyan fogadja a Starlink révén kínált szolgáltatásokat.

Megnyugtató körülmény, hogy kudarc esetén is „csak” ötmilliárd dollár veszteséget szenved a vállalat.

A projektet többen is bírálják, többek közt amatőr és profi csillagászok, főként azért, mert az alacsony pályán elhaladó szatellitek tükröződése zavarja az ég szabad kémlelését.

Wow!! I am in shock!! The huge amount of Starlink satellites crossed our skies tonight at @cerrotololo. Our DECam exposure was heavily affected by 19 of them! The train of Starlink satellites lasted for over 5 minutes!! Rather depressing… This is not cool! pic.twitter.com/gK0ekbpLJe

— Clarae Martínez-Vázquez (@89Marvaz) 2019. november 18.