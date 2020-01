Kevesen múlt, hogy összeütközzön két műhold az USA fölött

Két, már nem működő és ezért űrszemétnek számító egység, egy űrteleszkóp és egy szonda éppen csak elkerülte egymást szerda este az Egyesült Államok felett. Az eset jól példázza a rengeteg űrszemét okozta problémát.

A két műhold 53 ezer kilométer/órás sebességgel süvített el egymás mellett helyi idő szerint 18 óra 39 perckor, és

– írta a NASA.

@18SPCS confirmed the 2 inactive satellites (IRSA & GGSE-4) crossed paths without incident. 18th SPCS monitors space debris 24/7/365 & issues conjunction notifications every day to all Nations to support space flight safety. #KeepSpaceSafe pic.twitter.com/vijr6KH7hC

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) January 30, 2020