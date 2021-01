Okosak a jövő kozmetikumai

Mesterséges intelligencia segítségével választhatjuk ki a hangulatunkhoz illő illatot vagy a ruházatunkhoz passzoló rúzst – és ez nem a jövő. Az okoskozmetikumok már velünk vannak, és ez még csak a kezdet.

Már a kozmetikumaink is „okosodnak”: a világ legnagyobb tech kiállításán, a CES-en az Yves Saint Laurent (YSL) okosrúzst, egy Ninu nevű cég pedig okosparfümöt mutatott be. A kiállításon a jövő másféle kozmetikumaiba is bepillantást nyerhettek az érdeklődők, de az említettek már nem a jövőt képviselik. Az idén a koronavírus-járvány miatt online megrendezett eseményen a L’Oréal bemutatta okosrúzsát, amelyet az Yves Saint Laurent márka forgalmaz majd.

A kis eszköz többféle színt tartalmaz, négy színpalettából választhat a felhasználó. A piros, a természetes, a narancs, illetve a pink színcsaládokhoz egyenként három kis tégelynyi ajakrúzs tartozik, ezekből keverhető ki a megfelelő szín, a variációk száma gyakorlatilag végtelen.

A mesterséges intelligencia segítségével a felhasználó a mobiltelefonjával saját magán tesztelheti a színt még a „gyártás” előtt, ami gyakorlatilag egyetlen érintés a kis eszközön.

A 300 dolláros kütyüt egyelőre csak az YSL weboldalán lehet előrendelni, ám a tervek szerint az év végéig a teljes termékskálát piacra dobja a francia kozmetikai cég.

A Ninu cég okosparfümje egyedi ízlésnek megfelelő illatot állít elő a felhasználó iPhone-jának segítségével. Az újratölthető akkumulátorral működő tartó három különböző illatot képes tárolni.

A kísérő applikáció a felhasználó hangulatának detektálásával irányítja, hogy melyik illatkompozíciót fújhassa ki az üvegből. Az összetevők arányainak változtatásával mindenki saját magának is keverhet illatokat.

A Ninu tájékoztatása szerint így több mint egymillió variáns állítható elő. A parfümtartó újrahasznosított üvegből készül, és a cég állítása szerint az illatok esetében teljes mértékben vegán, fenntartható forrásból származó összetevőket használnak. A készüléken már a végső finomhangolásokat végzik, és a gyártó tájékoztatása szerint bár az appon profi parfümőrök javaslatai is elérhetők lesznek, a felhasználók kreatív kedvének nem szabnak majd határokat.