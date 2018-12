Robotok egy budapesti kávézóban

A robotok már nem a jövőt jelentik, hanem itt vannak a jelenben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy egy budapesti kávézóban már 7 nagyrobottal és 9 kicsivel találkozhatnak az érdeklődők. Egy kávé mellett akár ki is próbálhatják a robotokat, emellett részben a felszolgálás is ők végzik, így éles helyzetben is tesztelhetik a képességeiket.