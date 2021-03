Százmilliókért kelt el az alapító első Twitter bejegyzése

Több mint 2,9 millió dollárért (894 millió forintért) kelt el árverésen Jack Dorseynak, a Twitter alapító-tulajdonosának első üzenete nem helyettesíthető tokenként (NFT) a Valuables nevű platformon – adta hírül a CNBC.

A just setting up my twttr (éppen létrehoztam a twitteremet) üzenetet Dorsey 2006. március 21-én írta a közösségi mikroblog első üzeneteként.

A nem helyettesíthető tokenek piacának népszerűsége 2021-ben szinte felrobbant. Minden NFT-nek van saját blockchain alapú digitális pecsétje, amely az eredetiségét és tulajdonosát igazolja.

Az egyesült államokbeli Cent vállalat, amely a Valuables tulajdonosa, megerősítette, hogy

a vásárló a malajziai Sina Estavi, aki a Bridge Oracle nevű blockchain vállalat tulajdonosa.

Dorsey egy korábbi Twitter-üzenetében azt írta, hogy az árverésből befolyt összeget afrikai koronavírus-fertőzöttek megsegítésére fordítja.

This is not just a tweet!

I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ

— Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021