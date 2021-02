Technológiai áttörés előtt az onkológia

Az Oncom­pass Medicine Hungary által fejlesztett döntéstámogató szoftver olyan betegek kezelésében segít, akiknél már áttétet képez a daganat – mondta a Világgazdaságnak Peták István molekuláris farmakológus, a cég vezérigazgatója.

Európa legígéretesebb technoló­giai vállalkozása lett az Oncom­pass Medicine Hungary Kft. Hozhat befektetőket a hírnév?

Jó lenne, hiszen a termék nemzetközi szinten is áttörés, úgynevezett first in class technológia. Ezt ismerte el a Digitaleurope a Future Unicorn Awarddal. Ahhoz, hogy az előnyt megtartsuk, fontos, hogy minél több onkológiai indikációban elsőként mi törzskönyvezzük ezt az új digitális eljárást az Európai Unióban és az Egyesült Államokban egyaránt. A Realtime Oncology Treatment Calculator mindössze 20 ezredmásodperc alatt rangsorol 405 ráktípusban személyre szabott, célzott terápiás lehetőségeket. Az általunk fejlesztett szoftver az EU-ban regisztrált döntéstámogató orvostechnológiai eszköz. Többségében olyan betegek kezelésében lehet segítség, ahol már áttétet képez a daganat.

A kockázatitőke-alapok látnak potenciált a cégben?

Több tárgyalás is folyamatban van, de az OTP kockázati- és magántőke-társasága, a PortfoLion már 2012-ben beszállt a sokgénes vizsgálatokon alapuló, új generációs szekvenálásra épülő akkori termékcsalád piacra vitelébe. Új vizsgálati paneleket hoztunk létre, amelyekkel ma már akár 600 gén vizsgálata is lehetséges egyszerre. Sőt, a gyermekek esetében mind a 25 ezer emberi gént vizsgáljuk. A következő kihívás, hogy értelmezni tudjuk az eredményeket. Egy daganatban, ha az összes gént vizsgáljuk, átlagosan 160 ezer genetikai eltérést találunk, ebből kell informatikai módszerekkel azt a négy-öt úgynevezett driver (vezető) mutációt azonosítani, amelyek valójában felelősek a daganat kialakulá­sáért. A többi mutációt nevezzük passengereknek (utazóknak). Ha megvannak a driverek, akkor meg kell határozni a célzott terápiákat, amelyek e géneket kikapcsolják. Ma azt tudjuk, hogy legalább 600 lehetséges drivergén van, és azokban hatmillió lehetséges mutáció. Elképesztő a komplexitás, ezért a következő évtized a digitális orvosi eszközök forradalmáról szólhat.

Használják már az eljárást a daganatos betegeket gyógyító hazai intézmények?

Az elmúlt három évben már több mint húsz hazai centrum onkoteamje, több mint ezer beteg esetében javasolta a döntéstámogatási eljárásunkat az általunk végzett molekuláris diagnosztikai vizsgálatokkal. Nagy a verseny a diagnosztika és a szoftverek területén, multinacionális cégek is jelen vannak Magyarországon. Úgy gondoljuk, a mi technoló­giánk nemzetközi szinten is áttörő innovációt képvisel, fontos visszajelzés erre a mostani nemzetközi elismerés.

Ezekkel a terápiákkal javulhatnak a hazai rákstatisztikák is?

Bizakodók vagyunk. A szív- és érrendszeri betegségek helyett most már világszerte a rákos megbetegedések veszik át a vezető szerepet, világszerte percenként húsz ember hal meg rákban. Magyarországon 15 percenként hal meg egy ember daganatos betegségben. A friss statisztikában azonban visszaköszön, hogy a célzott terápiákkal javul a betegek életminősége és túlélési esélye. Több mint száz célzott gyógyszer vagy terápia van forgalomban a daganatos betegek kezeléséhez. Hatszáz lehetséges rákgén van. Még hosszú az út, de ha ilyen ütemben halad a gyógyszerkutatás, ebben az évtizedben további kétszáz célzott terápiát fejleszthetnek ki a kutatók, a betegek több mint felének elérhető lesz az egyéni, célzott gyógymód.

A Covid-válság árnyékában hogyan alakultak a tavalyi pénzügyi mutatóik?

A világjárvány előtt, 2019-ben az árbevétel 1,2 milliárd forintot ért el. A múlt év második felében már érezhető volt a pandémia hatása, hiszen a lakosság nem járhatott szűrővizsgálatokra, orvoshoz is kevesebben fordultak panasz esetén. Ennek ellenére a 2020-as árbevétel egymilliárd forint felett lesz, miután az exportértékesítés százról csaknem kétszázmillió forintra nőtt. Reményeink szerint a díj ugrásszerű bővülést hoz.

Víziójuk, hogy az orvostudomány legújabb eredményei közkinccsé váljanak. Most elérhetők a célzott kezelések Magyarországon?

Többnyire igen, a Nemzeti Egész­ségbiztosítási Alapkezelő évente százmilliárd forintot költ innovatív daganatellenes terápiák­ra, de most is várnak befogadásra új terápiák. Egyetértünk az innovatív gyógyszercégekkel, hogy fel kellene gyorsítani ezt a folyamatot, ám ezek drága készítmények. A betegek havi kezelési költsége globálisan eléri a tízezer dollárt – csaknem hárommillió forintot –, ami elképesztő teher az egészségbiztosítóknak szerte a világon. Technológiánk csökkentené a hazai egész­ségbiztosítási alapkezelő költségeit is.