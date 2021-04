Titokban bárki számítógépén bányászhatnak kriptopénzeket a hekkerek

Felhasználói beavatkozás nélkül terjed az a számítógépes vírus, amelyik kriptopénzeket bányászik a háttérben, amíg a gép gyanútlan tulajdonosa használja azt – adta hírül a PC World informatikai szakportál.

Még tavaly decemberben kezdtek el követni a szakemberek egy Sysrv névre keresztelt botnetet (zombi számítógép hálózatot), amely képes uralma alá hajtani a Windows vagy Linux alapú gépeket anélkül, hogy a tulajdonosnak ez feltűnne.

Sőt, a szakértők szerint még egy kriptobányász funkciót is kapott a rosszindulatú szoftver, amellyel képes volt előállítani a Monero nevű virtuális valutát.

A kiberbűnözők egy hónap leforgása alatt közel 1700 dollárt (fél millió forintot) zsákmányoltak, és ez az összeg azóta is naponta a nyolcadával gyarapszik.

Az ehhez hasonló hálózatok azért is különösen veszélyesek, mert ami képes kriptobányász-programot futtatni, az szinte biztosan telepíthet más káros dolgokat is. Emellett pedig értelemszerűen fogyasztja az erőforrások és az áram egy részét is – írják.