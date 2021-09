Kamerás arcfelismerő rendszer bevezetését tervezik a moszkvai metrón – adta hírül szerdán a RIA Novosti az orosz főváros polgármesterét idézve. Az informatikai újítás lehetővé tenné, hogy az utasok érintkezésmentesen fizethessenek a közösségi közlekedésért. Sergei Sobyanin egy konferencián elmondta: pár hét alatt több mint 15.000 ember regisztrált a FacePay programban, ezért döntött úgy a főváros, hogy október 15-től minden metróállomáson engedélyezi az új fizetési módot.

Fotó: Ilya Pitalev / Sputnik / AFP

A FacePay használatához az utasoknak orosz bankszámlával kell rendelkezniük, amely össze van kötve biometrikus adataikkal is – ezt már Andrei Kichigin, a metró biztonsági szolgálatának vezetője nyilatkozta az Interfaxnak és elmondta azt is, hogyan fog működni az azonosítási rendszer. Mikor az utasok megközelítik a forgókapuknál vagy a jegyárusító fülkéknél elhelyezett kamerákat, a jegyárat automatikusan levonják számlájukról, a forgókapu pedig átengedi őket.

A hatóságok december óta tesztelik a rendszert, amelynek kiterjesztésére februárban csoportosított át 10 millió dollárnak megfelelő összeget a főváros. A résztvevők eddig 2.000-szer haladtak át sikeresen a kapukon. Az azonosítás akkor is működik, ha az utason szájmaszk van.

Fotó: Alexey Maishev / Sputnik / AFP

Civil aktivisták ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatóságok eddig is alkalmazták az arcfelismerő technikát a biztonsági kamerák kiterjedt hálózatát használva, hogy azonosítsák bűncselekmények gyanúsítottjait. A The Village nevű hírportál pedig arról írt, hogy az Alekszej Navalnij bebörtönzése ellen tüntetőket is a metróknál elhelyezett kamerák felvételeit használva vették őrizetbe.