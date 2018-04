28 éves korában meghalt Avicii

Meghalt 28 éves korában Ománban Avicii világhírű svéd DJ – közölte Diana Baron, a zenész szóvivője.

A Tim Bergling néven született Aviciit Omán fővárosában, Maszkatban találták holtan pénteken délután.

A hír lesújtotta a családot, ezért mindenkit arra kérünk, tisztelje a magánéletüket ezekben a nehéz órákban

– írta közleményében Baron.

Avicii a komoly tradíciókkal rendelkező svéd elektronikus zenei iskola house tagozatának legtehetségesebb képviselője volt. Kétszer (a Sunshine, illetve a Levels című számáért) jelölték Grammy-díjra, elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját.

Pár nappal ezelőtt jelölték a Billboard zenei díjra az Avicii (01) című albumát a legjobb dance/elektronikus zenei lemez kategóriájában.

Legnagyobb slágerei a Wake Me Up!, a The Days és a You MakeMe.

Avicii korábban akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedett, melyet részben a túlzott alkoholfogyasztás okozott.

Miután 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét, sok fellépését lemondta, hogy meggyógyuljon.

A Sziget fesztiválon 2015-ben hatalmas sikerrel lépett fel.

2016-ban abbahagyta a turnézást, de stúdióban továbbra is készített zenét.

A Billboard magazinnak 2016-ban elmondta: