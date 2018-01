Bankrablás a visszalépő Serena Williams távollétében

Január 15. és 28. között immár 106-odszor rendezik meg a Melbourne Parkban az Australian Open nyílt teniszbajnokságot, melynek összdíjazása ezúttal 55 millió ausztrál dollár.

Január 15. és 28. között immár 106-odszor rendezik meg a Melbourne Parkban az Australian Open nyílt teniszbajnokságot, melynek összdíjazása ezúttal 55 millió ausztrál dollár, azaz közel 11,2 milliárd forint. Ez 10 százalékos növekedés a tavalyi pénzdíjakhoz képest. Egyesben már a selejtező első, második és harmadik fordulójában is 7,5, 15, illetve 30 ezer dollárt „fizet” a pályára lépés, a főtáblán menetelve az első fordulótól a legjobb 16-ig 60-tól 240 ezerig emelkedik a tét, a negyeddöntőtől a trófeáig pedig 440 ezertől egészen 4 millió dollárig hízik a legeredményesebb játékosok által hazavihető summa.

A nőknél biztosan nem lesz idén címvédés, hiszen a tavalyi győztes, szeptemberi szülése után máris újra ütőt ragadó Serena Williams december végén az abu-dzabi tornán tartott bemutató mérkőzésen jött rá, hogy bár közel van hozzá, még nem érte el azt a szintet, amelyen játszani szeretne, ezért inkább visszalép az Australian Opentől. Williams eddig 17-szer indult, hétszer győzött Melbourne-ben, legutóbb 2011-ben hagyta ki az év első Grand Slam-tornáját. A 36 éves korábbi világelső, aki a 22. helyen áll a WTA-világranglistán, tavaly már állapotos volt, amikor diadalmaskodott Ausztráliában.

Serenán kívül ezúttal Bacsinszky Tímeát és Szvetlana Kuznyecovát sem láthatja a közönség, a férfimezőnyben pedig Andy Murray és Nisikori Kei lesz a legnagyobb hiányzó. Murray, aki az ATP-világranglista 16. pozícióját foglalja el, július óta vár a visszatérésre, de még mindig a csípőjét fájlalja. A skót teniszező jelezte, a US Open óta végzett konzervatív kezeléssel még nem érte el azt a szintet, amelyet szeretett volna, s lehet, hogy meg kell műteni a csípőjét.

A nemzetközi sztárok mellett ne feledkezzünk meg a magyar érdekeltségről sem, idén ugyanis nemcsak Babos Tímea, hanem Fucsovics Márton is alanyi jogon lesz főtáblás az Australian Openen. A párosban már WTA-világbajnokságot is nyerő Babosnak egyesben a világranglista 25. helye az eddigi csúcs, az új évre azonban csak az 56. pozícióból fordult rá. Mind a négy Grand Slam-tornán nyert már mérkőzést, a US Openen a harmadik fordulóig is eljutott 2016-ban. Fucsovics két New York-i és egy wimbledoni szereplés után összességében negyedszer, de Melbourne-ben először lehet ott a legjobb 128 között. Neki az egyéni rangsor 84. helye a rekord, ahová 2017 végén küzdötte fel magát, ráadásul főszerepet játszott abban, hogy a magyar férfi teniszválogatott 21 év után visszakerült a világcsoportba a Davis-kupában.