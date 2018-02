Bemutatták a honvéség két új Airbusát

Bemutatták azt a két Airbus A-319 repülőgépet pénteken Kecskeméten, amelyet a Magyar Honvédség hadrendjébe állítanak. Ez a honvédség történelmi fejlesztésének és fejlődésének fontos állomása – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Simicskó István az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tartott sajtótájékoztatón elmondta: a légi szállítás képessége hazánk biztonsága érdekében és a honvédség szempontjából is stratégiai fontosságú. Ennek megújítása, a két szállítógép megérkezése a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik kiemelt eleme. Hangsúlyozta, hogy

a honvédelem, a haza védelme nemzeti ügy, éppen ezért Magyarország és a magyar emberek biztonságának garantálásához a Magyar Honvédségnek a jövőben is modern eszközökre, megfelelő tudásra, felkészültségre és társadalmi megbecsülésre van szüksége.

A tárcavezető kiemelte: a honvédség az utóbbi időben a megszokottól eltérő feladatokat is ellátott, hiszen az elmúlt két és fél évben a rendőrséggel együtt a határvédelmet is biztosítja. A magyar emberek biztonságának ellátásában eddig már több mint 17 ezer katona vett részt. A magyar katonáknak és rendőröknek köszönhetően elmondható, hogy ma Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa – tette hozzá.

Mint mondta: éppen ezért a katonák megbecsülése a Zrínyi 2026 program első és legfontosabb lépése. Ennek pedig éppúgy része a méltó illetmény, a ruházat, illetve a felszerelés, mint a megfelelő kiképzés és felkészítés biztosítása.

Simicskó István beszélt arról is, hogy a Zrínyi 2026 egy részletekben kidolgozott terv, ami alapján ütemezetten, lépésről lépésre, jól kigondolt stratégia mentén fejlesztik a Magyar Honvédséget.

Szükséges a tüzérség fejlesztése és a járműpark cseréje, ezért a jövőben 100 új busszal gyarapodik majd a honvédség.

A két most érkezett Airbus mellett azonban az eszközök szállítása érdekében szükség van közepes méretű, katonai szállítókapacitás kialakítására is. Az An-26-osokhoz hasonló, rámpás gépek beszerzése is folyamatban van – tette hozzá.

Hamarosan az új helikopterek beszerzésére vonatkozó eljárást is megkezdik. Az üzemidő-hosszabbítást követően a Mi-17-es és Mi-24-es gépek ugyan még nyolc évig működtethetőek, de szükség van új eszközökre és megfelelő számú flottára is.

A miniszter kijelentette: a katonai hivatás vonzóvá tétele mellett a cél az, hogy a fejlesztések révén a magyar haderő a magyar emberek biztonsága érdekében a térség meghatározó szereplőjévé váljon. Egy 30 ezer fős aktív állományú, ütőképes Magyar Honvédség mellett egy 20 ezer fős tartalékos állomány felállítását tervezik.

A két Airbus A-319-esről megjegyezte, hogy

a gépek 8-9 évesek, de megfelelő állapotban vannak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség csapatszállító képességét kiszolgálják az elkövetkező években.

Négy kontinensen mintegy ezer katona teljesít szolgálatot, így szállításuk „most már megoldott, nem szorulunk mások segítségére”.

A repülőgépek megvásárlását piackutatás és tárgyalások sora előzte meg. Hozzátette, hogy

az Airbusok új ára 70 és 80 millió euró közötti, de a két megvásárolt gép ennek kevesebb mint a felébe került.

Az An-26-os gépekről elmondta: „tisztességesen kiszolgálták az idejüket”. Ameddig azonban biztonsággal képesek ellátni a feladataikat, addig repülnek majd. Mint mondta: „nem pazarolunk, nem dobálunk ki használható eszközöket”.

Benkő Tibor vezérkari főnök elmondta: a speciális katonai alkalmazások és berendezések, mint a katonai kommunikáció, navigáció és védelmi rendszer felszerelésével az Airbus A-319-es gépek többcélú csapatszállítóként funkcionálnak majd. A repülőgépekkel nagy távolságra és nagy létszámban biztosítható a katonák és egyéni felszereléseik komfortos utaztatása. A moduláris belső kialakításnak köszönhetően pedig képesek az egészségügyi kimenekítés, egészségügyi szállítási feladatok biztosítására is. Ennek megfelelően a bajba jutott, megsebesült, balesetet szenvedett katonák vagy akár magyar állampolgárok is minél előbb biztonságos orvosi ellátásra szállíthatók. Mint mondta,

ilyen gépeket a szomszédos országokban is alkalmaznak, így Csehországban, Szlovákiában és Németországban is.

Az An-26-osok kapcsán megjegyezte, konkrét feladataik lesznek, hiszen a Nyitott égbolt szerződés keretében kiválóan alkalmazhatóak, illetve légi felvételek készítésére is kimondottan jól használható eszközök.