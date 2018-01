Méregdrágán erősített a Barcelona

A mindenkori legnagyobb magyar lottónyeremény közel tízszeresét sem sajnálta a Barcelona Philippe Coutinho megszerzéséért. A csaknem 50 milliárd forintos transzfer még Angliában is soha nem látott rekord.

Brit rekordot jelentő 160 millió euróért, azaz 49,6 milliárd forintért cseréli le a Liverpool mezét a Barcelona dresszére Philippe Coutinho. Összehasonlításképp: a 25 éves, 32-szeres brazil válogatott támadó transzferdíja majdnem tízszerese minden idők legnagyobb magyarországi nyereményének az ötös lottón. A tények kedvéért jegyezzük meg, az alapár „csak” 120 millió euró, de az extraként értelmezhető további 40 millió feltételei is minden bizonnyal teljesülnek a következő években. Coutinho 2023-ig kötelezte el magát a katalánokhoz, a Camp Nouból pedig csak 400 millió euróért vihető el, ezt a kivásárlási árat fogalmazták meg a szerződésében.

Várható volt, hogy a gránátvörös-kékek által már tavaly is megkörnyékezett labdarúgó nem marad az Anfield Roadon, ennek legmarkánsabb jeleként el sem utazott Jürgen Klopp csapatával Dubajba edzőtáborozni, helyette inkább Spanyolország felé vette az irányt. Hosszú és rögös utat tett meg a Barca vezérkara a brazil csillagért, elvégre a Pool tavaly nyáron sorrendben a 80, a 100, illetve a 125 millió eurós ajánlatot is visszautasította. Mivel az elmúlt évben a chelsea-s Eden Hazard-t sem tudták elcsábítani Nyugat-Londonból, tulajdonképpen a nevető harmadik Ousmane Dembeléért fizettek 105 millió eurót a Borussia Dortmundnak, hogy vele pótolják a 222 milliós rekordáron Párizsba költöző Neymart. Csakhogy Dembele hamar megsérült, így újra terítékre került Coutinho megszerzése.

Noha anyagilag jól járt az átigazolással a Liverpool, hiszen 2013 januárjában mindössze 8,5 millió euróért szerződtette az Internazionalétól a brazilt, aki az elmúlt négy évben 201 találkozón 54-szer zörgette meg a hálót, szakmailag jókora űr marad utána. Klopp elmondta: a klub mindent megtett a támadó marasztalásáért, de ő meg volt győződve arról, hogy a Barcelona jelenti számára a jövőt. „Érthető, hogy a szurkolók csalódottak, ám ez része a futballnak, a játékosok jönnek és mennek, de elég nagyok és erősek vagyunk, hogy folytassuk az agresszív taktikánkat a pályán egy kulcsember elvesztése után is” – fogalmazott a vörösök német menedzsere. Hozzátette: bízik a mostani játékosokban, s abban is, hogy a tulajdonosokkal tovább mélyíthetik a keretet, és újabb megfelelő befektetéseik lesznek.

Philippe Coutinho távozásával Mohamed Szalah lett a Liverpool legértékesebb labdarúgója, akit 80 millió euróra becsül a Transfermarkt.de internetes szaklap, utána Sadio Mané (60 millió), illetve Roberto Firmino és Virgil van Dijk (50-50) következik. A Barcelonánál a 90 millió euróra taksált Coutinho értelemszerűen csak a második lehet a sorban Lio-

nel Messi mögött (180 millió), Luis Suárezt (85), valamint Sergio Busquetset és Ousmane Dembelét (80-80) viszont e tekintetben megelőzi. A Camp Nou gyepén hamar egymásra hangolódhat Messivel és Suárezzel a liverpooli szerzemény, az oroszországi világbajnokságon azonban ellentétes érdekek vezérlik majd őket. Míg az új társak Argentína, illetve Uruguay, addig Philippe Coutinho Brazília sikeréért küzdhet majd. Noha 2010 óta válogatott, s a selecaóban eddigi 32 fellépésén 8-szor be is talált, ez lesz az első vb-je. A 2014-es brazíliai tornán Luiz Felipe Scolari nem számolt vele a 23 fős keretben, Tite csapatában viszont alapember. Coutinho a 2015-ös és a 2016-os Copa Americán is szerepelt, mint ahogy a vb-selejtezők során is rendszeresen szóhoz jutott, ráadásul sorrendben Bolívia, Argentína, Paraguay és Ecuador ellen is gólt szerzett. A június 14-én kezdődő világbajnokságon Svájc, Costa Rica és Szerbia társaságában az E csoportban kezdi majd meg szereplését a brazil válogatott.